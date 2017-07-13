Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin ve milletimizin bekasıyla ilgili aklından hala kötü niyetler geçenlere, geçirenlere ders niteliğinde olacak...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin ve milletimizin bekasıyla ilgili aklından hala kötü niyetler geçenlere, geçirenlere ders niteliğinde olacak bu etkinliklere özellikle gençlerimizin sahip çıkmasını istiyorum" dedi.

Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Anma Programına konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz'un resmi anma günü haline getirildiğini hatırlatarak, Salı gününden başlayan ve Pazar günü gece 24.00'e kadar sürecek anma programı hakkında bilgi verdi.

"Bu nöbetleri her yıl tekrarlamamız çok önemli"

Herkesi 1 yıl önce olduğu gibi illerin, ilçelerin meydanlarında hazırlanmış olan demokrasi nöbetlerine davet eden Erdoğan, "15 Temmuz'u unutmamak ve unutturmamak için bu nöbetleri her yıl tekrarlamamız çok önemli. Milletleri millet yapan, ilhamını tarihindeki dönüm noktalarından aldıkları bu tür gelenekler ve törenlerdir. Biz şuanda tarihi bizzat yaşadığımız için belki yeterince farkında değiliz ama gelecek nesillere çok önemli bir miras bırakıyoruz. 15 Temmuz'un ülke ve millet olarak bizim için ne anlama geldiği gelecekte çok iyi anlaşılacaktır. Tarihe not düşmek adına 15 Temmuz ile ilgili mümkün olduğu kadar çok bilimsel çalışma yapılmasını, hatıra bırakılmasını sağlamalıyız. Açılışını yaptığımız anıtlarla, başlattığımız anma programlarıyla, ilk raporunu yayınladığımız bilimsel araştırmalarla bu yolu açtığımıza inanıyorum. İnşallah bir makamı da anıtı da inşallah TBMM Külliyesi içinde gerçekleştireceğiz, projesi hazır. Gelecek yıllarda çok daha kapsamlı ve zengin programlarla bu önemli günü yad etmeyi sürdüreceğiz. Ülkemizin ve milletimizin bekasıyla ilgili aklından hala kötü niyetler geçenlere, geçirenlere ders niteliğinde olacak bu etkinliklere özellikle gençlerimizin sahip çıkmasını istiyorum" diye konuştu.

Erdoğan, sözlerini bir şairin sözlerinden aldığı ilham ile bitirdi:

"Selam olsun tanka karşı dimdik duran kahramanlara. Helal olsun bu yiğitleri doğuran eli öpülesi analara. Yazıklar olsun darbeye sevinen kanı bozuklara. Selam olsun Nene Hatunlara, Şerife Bacılara. Helal olsun Çanakkale ruhunu yaşatanlara. Yazıklar olsun vatan elden giderken kaçan korkaklara. Selam olsun ölüme meydan okuyan tüm canlara. Helal olsun darbeye darbe yapan korkusuzlara. Yazıklar olsun özgürlüğümüze kasteden alçaklara. Selam olsun "kefenim sırtımda" diyerek yola koyulanlara. Helal olsun gövdesini kurşuna siper eden yiğitlere. Yazıklar olsun kendi milletine silah sıkan soysuzlara."