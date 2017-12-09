  • BIST 107.921
  • Altın 154,062
  • Dolar 3,8353
  • Euro 4,5054
  • Samsun 17 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 8 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 13 °C
  • Sinop 16 °C
  • Giresun 12 °C
  • Amasya 9 °C
  • Rize 12 °C
  • Trabzon 12 °C

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abd’nin Kudüs Kararı İle İlgili, “Hiçbir Ülke Pazusuna Güvenerek Uluslararası Hukuku Yok Sayamaz” Dedi.

» »
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abd’nin Kudüs Kararı İle İlgili, “Hiçbir Ülke Pazusuna Güvenerek Uluslararası Hukuku Yok Sayamaz” Dedi.
IHAAW155619-SIY/09-12-2017 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Kudüs kararı ile ilgili, "Hiçbir ülke pazusuna güvenerek uluslararası hukuku...

IHAAW155619-SIY/09-12-2017 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Kudüs kararı ile ilgili, "Hiçbir ülke pazusuna güvenerek uluslararası hukuku yok sayamaz" dedi. 09.12.2017 15:56:19 TSI NNNN

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mhp’den Yeşilyurt Muhtarlar Derneğine Ziyaret09 Aralık 2017 Cumartesi 14:53
  • Adalet Bakanı Gül, Ak Parti Erzurum İl Teşkilatında Konuştu:09 Aralık 2017 Cumartesi 14:33
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron İle Görüştü09 Aralık 2017 Cumartesi 14:08
  • Vatan Partisi Abd Ve İsrail Protesto Etti09 Aralık 2017 Cumartesi 14:08
  • Kılıçdaroğlu, İlgezdi İle Birlikte Otobüsün Üzerinden Vatandaşlara Seslendi09 Aralık 2017 Cumartesi 13:58
  • Saakaşvili’den Ukraynalılara Mektup09 Aralık 2017 Cumartesi 13:23
  • Kılıçdaroğlu’ndan Battal İlgezdi Açıklaması09 Aralık 2017 Cumartesi 13:23
  • Üniversite Öğrencilerinden Trump’a Tepki09 Aralık 2017 Cumartesi 12:53
  • Gündoğdu: “Kudüs’ü Asla İsrail’in Başkenti Olarak Tanımayacağız”09 Aralık 2017 Cumartesi 12:53
  • Mhp Genel Başkanı Bahçeli: “Kudüs Trump Tarafından Dinamitlenmiştir”09 Aralık 2017 Cumartesi 12:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti