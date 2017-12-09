IHAAW155619-SIY/09-12-2017 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Kudüs kararı ile ilgili, "Hiçbir ülke pazusuna güvenerek uluslararası hukuku yok sayamaz" dedi. 09.12.2017 15:56:19 TSI NNNN
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abd’nin Kudüs Kararı İle İlgili, “Hiçbir Ülke Pazusuna Güvenerek Uluslararası Hukuku Yok Sayamaz” Dedi.
IHAAW155619-SIY/09-12-2017 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Kudüs kararı ile ilgili, "Hiçbir ülke pazusuna güvenerek uluslararası hukuku...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abd’nin Kudüs Kararı İle İlgili, “Hiçbir Ülke Pazusuna Güvenerek Uluslararası Hukuku Yok Sayamaz” Dedi.IHAAW155619-SIY/09-12-2017 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Kudüs kararı ile ilgili, "Hiçbir ülke pazusuna güvenerek uluslararası hukuku...
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