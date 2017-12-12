IHAAW195820-SIY/12-12-2017 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı'nda İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü İslam Zirvesi'ne katılmak üzere İstanbul'a gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ile bir araya geldi. İki lider arasındaki görüşme devam ediyor. 12.12.2017 19:58:20 TSI NNNN
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı’nda İslam İşbirliği Teşkilatı (İit) Olağanüstü İslam Zirvesi’ne Katılmak Üzere İstanbul’a Gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas İle Bir Araya Geldi. İki Lider Arasın
IHAAW195820-SIY/12-12-2017 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı'nda İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü İslam Zirvesi'ne...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı’nda İslam İşbirliği Teşkilatı (İit) Olağanüstü İslam Zirvesi’ne Katılmak Üzere İstanbul’a Gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas İle Bir Araya Geldi. İki Lider ArasınIHAAW195820-SIY/12-12-2017 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı'nda İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü İslam Zirvesi'ne...
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