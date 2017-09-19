IHAAW215523-GEN/19-09-2017 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Irak Bölgesel Kürt Yönetimini referandum kararından vazgeçirmeye çağırıyoruz. Bu karar bölgede yeni çatışmalara yol açabilir" dedi. 19.09.2017 21:55:23 TSI NNNN
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bm Genel Kurulu’nda Yaptığı Konuşmada, “Irak Bölgesel Kürt Yönetimini Referandum Kararından Vazgeçirmeye Çağırıyoruz. Bu Karar Bölgede Yeni Çatışmalara Yol Açabilir” Dedi.
IHAAW215523-GEN/19-09-2017 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Irak Bölgesel Kürt Yönetimini referandum kararından...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bm Genel Kurulu’nda Yaptığı Konuşmada, “Irak Bölgesel Kürt Yönetimini Referandum Kararından Vazgeçirmeye Çağırıyoruz. Bu Karar Bölgede Yeni Çatışmalara Yol Açabilir” Dedi.IHAAW215523-GEN/19-09-2017 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Irak Bölgesel Kürt Yönetimini referandum kararından...
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