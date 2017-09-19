Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bm Genel Kurulunda Yaptığı Konuşmada, “Maalesef Uluslararası Toplum Suriye Halkını Yalnız Bırakmıştır. Türkiye Olarak Bu Trajediye Kayıtsız Kalamazdık” Dedi.