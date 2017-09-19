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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bm Genel Kurulu’nda Yaptığı Konuşmada Myanmar’daki İnsani Krize Değinerek, “Arakan’daki Müslüman Bölgeler, Provokatif Eylemler Bahane Edilerek Adeta Etnik Temizlik Yapılmaktadır. Arakan Mü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bm Genel Kurulu’nda Yaptığı Konuşmada Myanmar’daki İnsani Krize Değinerek, “Arakan’daki Müslüman Bölgeler, Provokatif Eylemler Bahane Edilerek Adeta Etnik Temizlik Yapılmaktadır. Arakan Mü
IHAAW215213-GEN/19-09-2017 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Myanmar'daki insani krize değinerek, "Arakan'daki...

IHAAW215213-GEN/19-09-2017 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Myanmar'daki insani krize değinerek, "Arakan'daki Müslüman bölgeler, provokatif eylemler bahane edilerek adeta etnik temizlik yapılmaktadır. Arakan Müslümanların köyleri yakılmakta, yüzbinlerce insan göçe zorlanmaktadır. Kamplar ise asgari ihtiyaçları bile karşılayacak durumda değildir. Uluslararası toplum Arakan'da da iyi bir sınav verememiştir. Bu trajedinin önüne geçilmezse insanlık tarihine yeni bir kara olarak geçecektir. Türkiye olarak bu krize çözümün içinde gayret ediyoruz" dedi. 19.09.2017 21:52:13 TSI NNNN

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