IHAAW171500-SIY/13-12-2017 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bundan sonra taraf olan Amerika'nın artık İsrail ile Filistin arasında arabuluculuk yapması söz konusu olamaz" dedi. 13.12.2017 17:15:00 TSI NNNN
- BIST 108.201
- Altın 153,940
- Dolar 3,8470
- Euro 4,5219
- Samsun 15 °C
- İstanbul 15 °C
- Ankara 12 °C
- İzmir 17 °C
- Ordu 13 °C
- Sinop 15 °C
- Giresun 13 °C
- Amasya 9 °C
- Rize 15 °C
- Trabzon 13 °C
- Eskişehirspor’a İhtar Çeken Felix’in Alacağı Ödendi
- Başkan Yüzügüllü Halk Pazarında
- Manifatura Dükkanı Alev Alev Yandı
- Eskişehirspor’dan Bakan Bak’a Ziyaret
- Tbmm’de Üç Parti Kudüs İçin Çağrı Yaptı
- İvana Sert’in Başrolünde Oynayacağı ’Antep Fıstığı’ Filminin Çekimleri Başladı
- Muhtarlara Kadına Şiddet Anlatıldı
- Üniversiteli Özgürcan Adana’da Toprağa Verildi
- Başkan Tok’un Ağabali Caddesi Gezisi
- Nurten öğretmene büyük onur
- İçişleri Bakanlığı İzdes Heyeti Manisa’da
- Bursa’da Uyuşturucuya Geçit Yok
- Eren Bülbül Kütüphanesi Açıldı
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bundan Sonra Taraf Olan Amerika’nın Artık İsrail İle Filistin Arasında Arabuluculuk Yapması Söz Konusu Olamaz” Dedi.
- Önce 'hayal', sonra 'üretim'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bundan Sonra Taraf Olan Amerika’nın Artık İsrail İle Filistin Arasında Arabuluculuk Yapması Söz Konusu Olamaz” Dedi.
IHAAW171500-SIY/13-12-2017 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bundan sonra taraf olan Amerika'nın artık İsrail ile Filistin arasında arabuluculuk yapması...
- Yorumlar 0
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tbmm’de Üç Parti Kudüs İçin Çağrı YaptıTürkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) üç parti Kudüs için çağrı yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bundan Sonra Taraf Olan Amerika’nın Artık İsrail İle Filistin Arasında Arabuluculuk Yapması Söz Konusu Olamaz” Dedi.IHAAW171500-SIY/13-12-2017 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bundan sonra taraf olan Amerika'nın artık İsrail ile Filistin arasında arabuluculuk yapması...
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: "Trump’ın Kararını Asla Tanımıyoruz"Gaziantep'teki GAPSHOES fuar açılışında konuşan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, ABD'nin Kudüs açıklamasıyla ilgili olarak, "Alınan karar bizim için...
İstanbul’daki Kudüs Zirvesinde Tarihi Kararİstanbul'da yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü İslam Zirvesi Konferansı'nda Doğu Kudüs, Filistin Devleti'nin başkenti olarak ilan...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bangladeş Cumhurbaşkanı Hamid İle GörüştüCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da bulunan Bangladeş Cumhurbaşkanı Hamid ile görüştü.
- Muhtarlara Kadına Şiddet Anlatıldı
- Başkan Tok’un Ağabali Caddesi Gezisi
- İçişleri Bakanlığı İzdes Heyeti Manisa’da
- Çivril Belediye Başkanı Güven, Mahallelerdeki Çalışmaları İnceledi
- Bolu’da Heyelandan Zarar Gören 5 Ev Boşaltıldı
- Köy Okulu Öğrencilerine Bot Ve Mont Yardımı
- Büyükşehir Meclisi’nden Abd’ye Ortak Kınama:
- Sdü, 6. Kez İnovasyon Şampiyonu Oldu
- Aşıklar Malatyalıları Mest Etti
- Tutum Yatırım Ve Türk Malları Haftasını Kutladı
- Batman’da Asfalt Çalışması Sürüyor
- Şehzadeler’in Minikleri Yerli Malının Önemini Öğrendi
- Siirt Belediyesinden Su Kesintisi Uyarısı
- Afyonkarahisar Polis Meslek Eğitim Merkezi Mezuniyet Töreni Düzenlendi
- Ak Parti Kozlu İlçe Teşkilatında Görev Dağılımı Yapıldı
- Ak Parti İlçe Başkanı Acar Mazbatasını Aldı
- Karaman Serbest Bölgeye Resmen Kavuştu
- Yeniköy’ün 30 Yıllık Su Sorununu Çözen Başkan Çerçioğlu’na Büyük İlgi
- Kulp’ta Ev Yangını Maddi Hasara Neden Oldu
- Havuzlu Çarşıya Estetik Dokunuş
1/20
- Amasya'da 530 yıllık Sultan II. Beyazıd Camisi
- 4 bin 500 yıllık erkek iskeletlerinde 'halhal' bulundu
- 'Atatürk Devrimleri' cadde isimlerinde yaşatılıyor
- Tekkeköy’de Coşkulu Sünnet Şöleni
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.