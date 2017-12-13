Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bundan Sonra Taraf Olan Amerika’nın Artık İsrail İle Filistin Arasında Arabuluculuk Yapması Söz Konusu Olamaz” Dedi.

IHAAW171500-SIY/13-12-2017 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bundan sonra taraf olan Amerika'nın artık İsrail ile Filistin arasında arabuluculuk yapması...

IHAAW171500-SIY/13-12-2017 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bundan sonra taraf olan Amerika'nın artık İsrail ile Filistin arasında arabuluculuk yapması söz konusu olamaz" dedi. 13.12.2017 17:15:00 TSI NNNN