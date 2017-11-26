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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İddialarına Yönelik, “Tayyip Erdoğan’ın Yurt Dışında Bir Kuruş Parası Varsa Çıksın Bunu İspat Etsin. İspat Ettiği Anda Cumhurbaşkanlığı Makamında 1

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İddialarına Yönelik, “Tayyip Erdoğan’ın Yurt Dışında Bir Kuruş Parası Varsa Çıksın Bunu İspat Etsin. İspat Ettiği Anda Cumhurbaşkanlığı Makamında 1
IHAAW153838-SIY/26-11-2017 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yönelik, "Tayyip Erdoğan'ın...

IHAAW153838-SIY/26-11-2017 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yönelik, "Tayyip Erdoğan'ın yurt dışında bir kuruş parası varsa çıksın bunu ispat etsin. İspat ettiği anda cumhurbaşkanlığı makamında 1 dakika durmayacağımı taahhüt ediyorum" dedi. 26.11.2017 15:38:38 TSI NNNN

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