Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İddialarına Yönelik, “Tayyip Erdoğan’ın Yurt Dışında Bir Kuruş Parası Varsa Çıksın Bunu İspat Etsin. İspat Ettiği Anda Cumhurbaşkanlığı Makamında 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Chp Lideri Kılıçdaroğlu’nun Geçtiğimiz Gün Kadına Şiddete Yönelik Söylediği Sözleri Eleştirerek, “Böyle Çarpık Bir Zihniyet Olur Mu? Böyle Yoz Bir Bakış Açısı Olabilir Mi?” Dedi.