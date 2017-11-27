Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Evlatlarımız İle Ortak Bir Dil Geliştiremezsek Sorunlarını Çözemeyiz. Onlara Teknolojiyi Bilinçli Kullanmanın Yolunu Göstermeliyiz. Her Bağımlılık Gibi Teknoloji Bağımlılığı Da Aşılm

IHAAW120137-SIY/27-11-2017 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Evlatlarımız ile ortak bir dil geliştiremezsek sorunlarını çözemeyiz. Onlara teknolojiyi bilinçli kullanmanın yolunu göstermeliyiz. Her bağımlılık gibi teknoloji bağımlılığı da aşılmaz bir bağımlılık değildir" 27.11.2017 12:01:37 TSI NNNN
- BIST 104.599
- Altın 163,584
- Dolar 3,9377
- Euro 4,7016
- Samsun 14 °C
- İstanbul 17 °C
- Ankara 3 °C
- İzmir 14 °C
- Ordu 17 °C
- Sinop 13 °C
- Giresun 14 °C
- Amasya 5 °C
- Rize 13 °C
- Trabzon 15 °C
- Kız arkadaşına taciz iddiasına gözaltı
- ÇARŞAMBA SONUNU GETİREMEDİ
- Taşlı Tarladan Servet Kazandı
- Zeytin Ve Zeytinyağı İhracatçısı İhracat Desteklerinde Yüzde 100 Artış İstiyor
- Soğuk Hava Bere Satıcılarının Yüzünü Güldürdü
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Evlatlarımız İle Ortak Bir Dil Geliştiremezsek Sorunlarını Çözemeyiz. Onlara Teknolojiyi Bilinçli Kullanmanın Yolunu Göstermeliyiz. Her Bağımlılık Gibi Teknoloji Bağımlılığı Da Aşılmaz Bi
- Çocuklarınız Bu Hareketleri Yapıyorsa Dikkat
- Başkan Işık, Öğretmenlerle Bir Araya Geldi
- Bakan Çavuşoğlu’dan Afganistan Yorumu
- Orman Ve Su İşleri Bakanlığı Ülke Genelinde Tamamlanan 7,7 Milyar Liralık 375 Eseri Hizmete Alıyor
- Başkan Alıcık’a İki Sürpriz Birden Yaşattılar
- Mersin, Uluslararası Mersin Maratonu’na Hazır
- Zeytin Ve Zeytinyağı İhracatçıları Yüzde 50 Kaybın Telafisini İstiyor
- Bursa Polisi Uyuşturucu Satıcılarına Göz Açtırmıyor
- 10’ncu Sınıf Öğrencisi Apartmanın 3’ncü Katından Düştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Evlatlarımız İle Ortak Bir Dil Geliştiremezsek Sorunlarını Çözemeyiz. Onlara Teknolojiyi Bilinçli Kullanmanın Yolunu Göstermeliyiz. Her Bağımlılık Gibi Teknoloji Bağımlılığı Da Aşılmaz Bi
IHAAW120137-SIY/27-11-2017 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Evlatlarımız ile ortak bir dil geliştiremezsek sorunlarını çözemeyiz. Onlara teknolojiyi...
- Yorumlar 0
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Evlatlarımız İle Ortak Bir Dil Geliştiremezsek Sorunlarını Çözemeyiz. Onlara Teknolojiyi Bilinçli Kullanmanın Yolunu Göstermeliyiz. Her Bağımlılık Gibi Teknoloji Bağımlılığı Da Aşılmaz BiIHAAW120137-SIY/27-11-2017 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Evlatlarımız ile ortak bir dil geliştiremezsek sorunlarını çözemeyiz. Onlara teknolojiyi...
Bakan Çavuşoğlu’dan Afganistan YorumuDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugün hala hep birlikte Afganistan'a nasıl daha fazla yardım yaparız onu konuşuyoruz. Afganistan hala kendi kendine...
Mhp İl Başkanı Baloğlu: “Kirli Eller Terörü Kullanıyor”Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kırıkkale İl Başkanı Erdal Baloğlu, "Mısır'da camiye yönelik böylesine alçak bir saldırıyı ancak insanlık ve tüm...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hayatımızı Kolaylaştırması Gereken Teknoloji Giderek Bizi Hayattan Koparıyor. Eli Kolu Bağlı İzleyemeyiz. Diğer Ülkelere Göre Daha İyiyiz Ama Tehlike Çığ Gibi Üzerimize Geliyor" Dedi.IHAAW115612-SIY/27-11-2017 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hayatımızı kolaylaştırması gereken teknoloji giderek bizi hayattan koparıyor. Eli...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "4 Asır Önce Koçyiğit Köroğlu "Tüfek İcat Oldu Mertlik Bozuldu Demişti" Biz De; ’Modern Teknoloji Ürünü Kitle İmha Silahları Ortaya Çıktı İnsanlık Bitti’ Diyoruz.IHAAW115249-SIY/27-11-2017 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "4 asır önce Koçyiğit Köroğlu "Tüfek icat oldu mertlik bozuldu demişti" biz de; "modern...
- (Özel Haber) Taşlı Tarladan Servet Kazandı
- Başkan Işık, Öğretmenlerle Bir Araya Geldi
- Orman Ve Su İşleri Bakanlığı Ülke Genelinde Tamamlanan 7,7 Milyar Liralık 375 Eseri Hizmete Alıyor
- Başkan Alıcık’a İki Sürpriz Birden Yaşattılar
- Mhp İl Başkanı Baloğlu: “Kirli Eller Terörü Kullanıyor”
- Başkan Çelik, "Oy Veririm Diyenler Yüzde 65, Memnuniyet Oranı Yüzde 80’in Üzerinde"
- Mersin Emniyeti’nden Araç Sürücülerine Maraton Uyarısı
- Kız Arkadaşına Taciz İddiasına Gözaltı
- Kimsesiz Vatandaşlara Ev Temizliği Hizmeti
- Fener’e 165 Yeraltı Çöp Konteyneri
- Kestane Dağı Yolu’na Kilit Taşı
- 300 Kilogram Ağırlığındaki Domuzu Avladılar
- Medeniyet Ve Sanat Araştırmaları Merkezi Güz Seminerleri
- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Açacağı Eserlerden Aydın Da Payını Alacak
- Katar Emiri’nin Amcası Edirne’de
- Saruhanlı Belediyesi Kepenekli’nin Çehresini Değiştirdi
- Carrefoursa’nın Yeni Marketleri Hizmete Açıldı
- Chp Simav İlçe Başkanı Hasan Koç Yeniden Seçildi
- Bulanık’ta “Urfa Sıra Gecesi” Etkinliği
- Air Arabia Bodrum’u Uçuş Ağına Ekliyor
1/20
- Amasya'da 530 yıllık Sultan II. Beyazıd Camisi
- 4 bin 500 yıllık erkek iskeletlerinde 'halhal' bulundu
- 'Atatürk Devrimleri' cadde isimlerinde yaşatılıyor
- Tekkeköy’de Coşkulu Sünnet Şöleni
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.