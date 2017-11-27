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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Evlatlarımız İle Ortak Bir Dil Geliştiremezsek Sorunlarını Çözemeyiz. Onlara Teknolojiyi Bilinçli Kullanmanın Yolunu Göstermeliyiz. Her Bağımlılık Gibi Teknoloji Bağımlılığı Da Aşılmaz Bi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Evlatlarımız İle Ortak Bir Dil Geliştiremezsek Sorunlarını Çözemeyiz. Onlara Teknolojiyi Bilinçli Kullanmanın Yolunu Göstermeliyiz. Her Bağımlılık Gibi Teknoloji Bağımlılığı Da Aşılm
IHAAW120137-SIY/27-11-2017 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Evlatlarımız ile ortak bir dil geliştiremezsek sorunlarını çözemeyiz. Onlara teknolojiyi...

IHAAW120137-SIY/27-11-2017 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Evlatlarımız ile ortak bir dil geliştiremezsek sorunlarını çözemeyiz. Onlara teknolojiyi bilinçli kullanmanın yolunu göstermeliyiz. Her bağımlılık gibi teknoloji bağımlılığı da aşılmaz bir bağımlılık değildir" 27.11.2017 12:01:37 TSI NNNN

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