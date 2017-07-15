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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Fetö’cülerin Bunlar İyi Günleri. Başbakanla Konuştum, Bunları Mahkemeye Çıkartırken Guatemala’da Olduğu Gibi Tek Tip Elbiseyle Çıkaralım” Dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Fetö’cülerin Bunlar İyi Günleri. Başbakanla Konuştum, Bunları Mahkemeye Çıkartırken Guatemala’da Olduğu Gibi Tek Tip Elbiseyle Çıkaralım” Dedi.
IHAAW224208-SIY/15-07-2017 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "FETÖ'cülerin bunlar iyi günleri. Başbakanla konuştum, bunları mahkemeye çıkartırken...

IHAAW224208-SIY/15-07-2017 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "FETÖ'cülerin bunlar iyi günleri. Başbakanla konuştum, bunları mahkemeye çıkartırken Guatemala'da olduğu gibi tek tip elbiseyle çıkaralım" dedi. 15.07.2017 22:42:08 TSI NNNN

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