Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hayatımızı Kolaylaştırması Gereken Teknoloji Giderek Bizi Hayattan Koparıyor. Eli Kolu Bağlı İzleyemeyiz. Diğer Ülkelere Göre Daha İyiyiz Ama Tehlike Çığ Gibi Üzerimize Geliyor" Dedi.