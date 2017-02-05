IHAAW193110-SIY/05-02-2017 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım arasındaki görüşmesi sona erdi. Tarabya Köşkü'nde gerçekleşen görüşme yaklaşık 4,5 saat sürdü. 05.02.2017 19:31:10 TSI NNNN
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İle Başbakan Binali Yıldırım Arasındaki Görüşmesi Sona Erdi. Tarabya Köşkü’nde Gerçekleşen Görüşme Yaklaşık 4,5 Saat Sürdü.
IHAAW193110-SIY/05-02-2017 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım arasındaki görüşmesi sona erdi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İle Başbakan Binali Yıldırım Arasındaki Görüşmesi Sona Erdi. Tarabya Köşkü’nde Gerçekleşen Görüşme Yaklaşık 4,5 Saat Sürdü.IHAAW193110-SIY/05-02-2017 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım arasındaki görüşmesi sona erdi.
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