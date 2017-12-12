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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İle Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas Arasında Gerçekleşen Görüşme Sona Erdi. Görüşme Yaklaşık 1 Saat Sürdü.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İle Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas Arasında Gerçekleşen Görüşme Sona Erdi. Görüşme Yaklaşık 1 Saat Sürdü.
IHAAW205612-SIY/12-12-2017 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas arasında gerçekleşen görüşme sona erdi.

IHAAW205612-SIY/12-12-2017 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas arasında gerçekleşen görüşme sona erdi. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. 12.12.2017 20:56:12 TSI NNNN

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