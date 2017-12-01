IHAAW112635-SIY/01-12-2017 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da AK Parti kurmaylarıyla bir araya gelecek. 01.12.2017 11:26:35 TSI NNNN
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Ak Parti Kurmaylarıyla Bir Araya Gelecek.
IHAAW112635-SIY/01-12-2017 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da AK Parti kurmaylarıyla bir araya gelecek.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Ak Parti Kurmaylarıyla Bir Araya Gelecek.IHAAW112635-SIY/01-12-2017 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da AK Parti kurmaylarıyla bir araya gelecek.
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