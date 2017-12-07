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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katoliklerin Ruhani Lideri Papa Franciscus İle Telefonda Görüştü. Görüşmede Kudüs Konusu Ve Son Gelişmelerin Ele Alındığı İfade Edildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katoliklerin Ruhani Lideri Papa Franciscus İle Telefonda Görüştü. Görüşmede Kudüs Konusu Ve Son Gelişmelerin Ele Alındığı İfade Edildi.
IHAAW193958-SIY/07-12-2017 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus ile telefonda görüştü.

IHAAW193958-SIY/07-12-2017 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus ile telefonda görüştü. Görüşmede Kudüs konusu ve son gelişmelerin ele alındığı ifade edildi. 07.12.2017 19:39:58 TSI NNNN

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