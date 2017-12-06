IHAAW094255-SIY/06-12-2017 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları ile ilgili suç duyurusunda bulundu. 06.12.2017 09:42:55 TSI NNNN
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun Açıklamaları İle İlgili Suç Duyurusunda Bulundu.
IHAAW094255-SIY/06-12-2017 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları ile ilgili suç duyurusunda bulundu.
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