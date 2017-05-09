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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt’e Gitti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt’e Gitti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Uluslararası Havalimanı Yeni Ana Yolcu Terminali'nin temel atma törenine katılmak üzere Kuvetyt'e gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Uluslararası Havalimanı Yeni Ana Yolcu Terminali'nin temel atma törenine katılmak üzere Kuvetyt'e gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir Türk firmasının tek başına yurtdışında kazandığı en büyük ihale olan Kuveyt Uluslararası Havalimanı Yeni Ana Yolcu Terminali'nin temel atma törenine katılmak için özel uçak TC-TUR ile Kuveyt'e hareket etti.

Erdoğan, ziyaret kapsamında Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El Ahmed El Cabir El Sabah'la başbaşa ve heyetlerarası görüşmeler de gerçekleştirecek. Yapılacak görüşmelerde Kuveyt'le ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler ele alınacak. Söz konusu ziyaretle, iyi ilişkilere sahip olan Türkiye ve Kuveyt'in işbirliğinin derinleştirilmesine de katkı sağlanması amaçlanıyor.

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