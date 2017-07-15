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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar Kısıklı’daki Konutuna Geldi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar Kısıklı’daki Konutuna Geldi.
IHAAW170431-SIY/15-07-2017 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar Kısıklı'daki konutuna geldi.

IHAAW170431-SIY/15-07-2017 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar Kısıklı'daki konutuna geldi. 15.07.2017 17:04:31 TSI NNNN

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