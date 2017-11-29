Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başına Silah Dayanması Ve Ailesinin Öldürülmesi Sahnelerinin Canlandırıldığı "Uyanış" Filminin Yönetmeni Ali Avcı’nın Terör Örgütü Yöneticiliği Suçundan 22,5 Yıla Kadar Hapsi İ

IHAAW153107-ASA/29-11-2017 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başına silah dayanması ve ailesinin öldürülmesi sahnelerinin canlandırıldığı "Uyanış" filminin yönetmeni Ali Avcı'nın terör örgütü yöneticiliği suçundan 22,5 yıla kadar hapsi istendi. 29.11.2017 15:31:07 TSI NNNN
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- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başına Silah Dayanması Ve Ailesinin Öldürülmesi Sahnelerinin Canlandırıldığı "Uyanış" Filminin Yönetmeni Ali Avcı’nın Terör Örgütü Yöneticiliği Suçundan 22,5 Yıla Kadar Hapsi İstendi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başına Silah Dayanması Ve Ailesinin Öldürülmesi Sahnelerinin Canlandırıldığı "Uyanış" Filminin Yönetmeni Ali Avcı’nın Terör Örgütü Yöneticiliği Suçundan 22,5 Yıla Kadar Hapsi İstendi.
IHAAW153107-ASA/29-11-2017 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başına silah dayanması ve ailesinin öldürülmesi sahnelerinin canlandırıldığı...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başına Silah Dayanması Ve Ailesinin Öldürülmesi Sahnelerinin Canlandırıldığı "Uyanış" Filminin Yönetmeni Ali Avcı’nın Terör Örgütü Yöneticiliği Suçundan 22,5 Yıla Kadar Hapsi İstendi.IHAAW153107-ASA/29-11-2017 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başına silah dayanması ve ailesinin öldürülmesi sahnelerinin canlandırıldığı...
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