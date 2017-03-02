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Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın’dan Almanya’ya Kınama

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Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın’dan Almanya’ya Kınama
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Kalın, "Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ'ın Almanya'da katılması planlanan etkinliğin sudan sebeplerle yasaklanmasını...

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Kalın, "Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ'ın Almanya'da katılması planlanan etkinliğin sudan sebeplerle yasaklanmasını kınıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Kalın, Almanya'da yasaklanan bir etkinlik hakkında sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Almanya'da katılması planlanan bir etkinliğin yasaklanmasını kınadığını kaydeden Kalın, "Adalet Bakanımız @bybekirbozdag'ın Almanya'da katılması planlanan etkinliğin sudan sebeplerle yasaklanmasını kınıyorum. Her fırsatta Türkiye'ye demokrasi ve ifade özgürlüğü dersi vermeye çalışanların gerçek yüzü bu tür kararlarla açık şekilde ortaya çıkıyor. Bu skandal kararın PKK ve FETÖ gibi terör örgütlerine kucak açan bir ülkede alınması Avrupa'nın geleceği açısından endişe vericidir" ifadelerini kullandı.

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