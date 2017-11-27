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Cumhurbaşkanına Hakaret Eden Öğretim Üyesi Açığa Alındı

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Cumhurbaşkanına Hakaret Eden Öğretim Üyesi Açığa Alındı
Şırnak Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd.

Şırnak Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Emre Başçı'nın Hz. İbrahim ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle açığa alındığını belirtti.

Şırnak Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, üniversite toplantı salonunda basın toplantısı düzenledi. Erkan, toplantıda yaptığı konuşmada, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Emre Başçı'nın sosyal medya hesabından bütün dinlerin ortak değerlerinden olan Hz. İbrahim ve onunla başlayan Kurban ibadetini aleni şekilde aşağılayıcı ve alaycı ifadeler kullanarak toplumun kutsal değerlerine inanç ve örfüne hakaret ettiğini tespit ettiklerini söyledi. Prof. Dr. Erkan, Başçı'nın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında da asılsız isnatlarda bulunarak, şahsına hakaret içeren ifadeler kullandığını kaydederek, "Her iki hususta da toplumun birlik ve bütünlüğüne, dini, manevi ve ahlaki değerlerine hakaret ve iftira ederek anayasal suç işlenmiştir. Bu saygısız, seviyesiz ve çağ dışı ifadeleri nedeniyle adı geçen öğretim üyesi hakkında üniversitemiz nezdinde soruşturma açılmış ve soruşturmanın selameti için açığa alınmıştır. Üniversitemiz bilimsel faaliyetleri yanında bizi biz ve bir yapan milletimizin milli ve manevi değerlerine, devletimizin bekasına katkı sağlayacak anayasal görevlerini yerine getirirken, bu tür seviyesiz sorumsuz ve ahlak dışı tavırlara asla müsaade etmeyecektir" dedi.

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