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Cumhurbaşkanına Hakaret Ve Devleti Aşağılamadan 10 Kişiye Soruşturma

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Cumhurbaşkanına Hakaret Ve Devleti Aşağılamadan 10 Kişiye Soruşturma
Antalya'da 10 kişi hakkında, "Cumhurbaşkanına Hakaret-Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Aşağılama-Suçu ve Suçluyu Övme-Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti...

Antalya'da 10 kişi hakkında, "Cumhurbaşkanına Hakaret-Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Aşağılama-Suçu ve Suçluyu Övme-Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama ve Hakaret" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Cumhurbaşkanına Hakaret", "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Aşağılama", "Suçu ve Suçluyu Övme", "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama", "Hakaret" suçlarından 10 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 10 kişi Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 kişi adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden, H.C., "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçundan tutuklanırken, E.Y. "Cumhurbaşkanına Hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama" suçlarından, E.Ç.B. "Cumhurbaşkanına Hakaret", "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama" suçlarından, S.Y. "Cumhurbaşkanına Hakaret", "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Aşağılama" suçundan, M.K. "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Aşağılama" suçundan, S.Ü. "Cumhurbaşkanına Hakaret", "Suçu ve Suçluyu Övmek" suçlarından, H.S. ise "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Propagandasını Yapmak" ve "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçlarından çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrolle serbest bırakıldı.

Öte yandan, K.S. "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçundan, D.C. "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan, İ.K. "Cumhurbaşkanına Hakaret", "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Veya Aşağılama" suçlarından serbest kaldı.

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