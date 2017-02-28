Cumhurbaşkanına Suikast Davasında Darbeci Astsubaydan Eski Başyavere 3 Soru

Cumhurbaşkanına suikast girişimi davasında ifadesi alınan sanık Astsubay İlyas Yaşar, eski Cumhurbaşkanlığı Başyaveri tutuklu sanık Ali Yazıcı'dan...

Cumhurbaşkanına suikast girişimi davasında ifadesi alınan sanık Astsubay İlyas Yaşar, eski Cumhurbaşkanlığı Başyaveri tutuklu sanık Ali Yazıcı'dan üç sorunun cevaplanmasını talep etti.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda görülen Cumhurbaşkanına suikast girişimi davasında 17 sanığın ifadeleri tamamlandı. Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada günün son ifadesi alınan sanığı Astsubay İlyas Yaşar oldu. Mahkeme heyetinden davanın seyrini değiştirecek taleplerde bulunduğunu kaydeden sanık Yaşar, "15 Temmuz günü mesai bitiminden sonra Selman Çankaya tarafından telefonla arandım. Bana acil olarak birliğe gelmem gerektiğini söyledi. Birliğe geldiğimde depodan 40 kişilik malzeme hazırlamamız istendi. Hazırlıklara başladık. Taner Berber, telefonlarımızı kapatmamızı, terör örgütü liderine yönelik operasyon yapılacağını söyledi. Bu esnada özel kuvvetlerden ekip geldi. Gökhan Sönmezateş, TSK'nın yönetime el koyduğunu, sıkıyönetim uygulandığını, operasyonun devam edeceğini, gruba Şükrü Seymen'in liderlik edeceğini söyledi. Bir süre bekledik. Daha sonra piste geçtik. Helikopter içinde de bir süre bekledik. Daha sonra havalandık. Marmaris'e indiğimizde özel kuvvetler önde, MAK 1. Tim arkada, MAK 3. Tim en sonda olmak üzere ilerledik. Bir kişi geldi, tim o kişiyi takip ederek otele yöneldi. Otele girişte tabanca sesi duydum, ardından çatışma sesi geldi. Ben çevre güvenliğini almakla görevliydim. Kimin kelepçe taktığını görmedim. O esnada bir kişinin ben polisim dediğini, timden birinin Cumhurbaşkanı nerede diye sorduğunu duyunca operasyonun farklı olduğunu anladım" dedi.

İddianamede bazı çelişkilerin bulunduğunu kaydeden Yaşar, "Cumhurbaşkanının o gece uçağı saat 23.40'da Dalaman Havalimanı'na iniş yapmış. Cumhurbaşkanının içinde bulunduğu helikopter, Marmaris'ten saat 00.11'de havalanmış, saat 01.19 sıralarında Dalaman'a inmiş. Yaklaşık 45 dakikalık mesafede bulunan Dalaman'a neden bu kadar geç gidildi. Bu kayıp zamanda ne yapıldı? Helikopterin güzergahı nedir? Bunlar muğlaktır. Geçtiğimiz günlerde Kemal Kılıçdaroğlu bu konuda bir açıklama yaptı ve elinde belgeler olduğunu söyledi. O nedenle Kemal Kılıçdaroğlu'nun dinlenmesini talep ediyorum. Ayrıca 15 Temmuz gecesindeki radar kayıtlarının NATO'dan istenilmesini talep ediyorum" dedi.

Ali Yazıcı'dan 3 sorunun cevabını istedi

Savunmasında eski Cumhurbaşkanı Başyaveri Ali Yazıcı'nın 3 sorusunu cevaplamasını isteyen İlyas Yaşar, "O dönemde başyaver olan Ali Yazıcı'nın Cumhurbaşkanından o güne kadar bir başka nedenle 1 hafta uzak kalmış mıdır? Arabasının önünde oturan, gölge gibi kendisini takip eden bir kişiden Cumhurbaşkanının yeri daha önce de bu şekilde saklanmış mıdır? Ali Yazıcı o hafta olağan dışı başka gelişmeler yaşamış mıdır? Bunların cevaplanmasını talep ediyorum" dedi.

İfadenin tamamlanmasından sonra soru sormaya başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatlarından Hüseyin Aydın, "Burada örgüt bildirisi ile saldırılarını dinledik. O nedenle soru sormayacağız" dedi. Bu sözler üzerine sanıkların avukatları ile sanıklar tepki gösterdi.

Duruşmada son tanık olarak dinlenen İlyas Yaşar'ın ardından sanıklar araçlara bindirilerek tekrar cezaevine götürüldüler.