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Cumhurbaşkanına Suikast Davasında Üçüncü Gün

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Cumhurbaşkanına Suikast Davasında Üçüncü Gün
15 Temmuz darbe girişiminde Muğla'nın Marmaris ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Fetullahçı Terör Örgütü'nün suikast timi tarafından...

15 Temmuz darbe girişiminde Muğla'nın Marmaris ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Fetullahçı Terör Örgütü'nün suikast timi tarafından düzenlenen suikast girişiminde tutuklu bulunan 44 sanığın duruşması Muğla 2. Ağır Ceza mahkemesinde devam ediyor.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası salonunda İlk iki gün yapılan duruşmada 2 numaralı sanık ve suikast timinin başındaki Gökhan Şahin Sönmezateş, Özel Kuvvetlerin başındaki Şükrü Seymen, MAK Komutanı Taner Berber ve MAK ekibindeki Paşa lakaplı Zekeriya Kuzu'nun ifadeleri alınmıştı. 44 tutuklu sanığın bulunduğu duruşmanın ilk iki gününde 4 sanığın ifadeleri alınırken, bugün yapılacak üçüncü gün duruşmasında 13 kişilik MAK timinin geri kalan 11 sanığının ifadelerinin alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanına Suikast Davasında Üçüncü Gün

Cumhurbaşkanına Suikast Davasında Üçüncü Gün

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