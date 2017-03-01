Cumhurbaşkanına Suikast Girişimi Davası

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimiyle ilgili davada yargılanan 2 pilot ifade verdi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimiyle ilgili davada yargılanan 2 pilot ifade verdi. Helikopterlerin uçuşunu engellemek için bataryasının sökülmesiyle ilgili 2 pilot duruşma salonunda tartıştı.

Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın altıncı gününde ikinci pilot Üsteğmen Haydar Murat Özben ile birinci pilot Albay Zeki Göçmen ifade verdi. FETÖ ile hiçbir bağlantısı olmadığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ ile mücadelesini hep desteklediğini belirten İkinci pilot Haydar Murat Özben, "Olay günü Albay Murat Dağlı beni görevlendirdi. Amirim idi. Yasal yollardan görevlendirdi. Rızam alınmadı. Israrla sormama rağmen görevin içeriği bildirilmedi. Saat 22.00 civarında uçuş hazırlıklarını yaptım. Uçuşlar sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da bilgi dahilinde yapılır. Bizim uçuş testlerinde de bu bilgiler kayıtlı idi. Birinci Pilot Zeki Göçmen gelerek hızlı bir şekilde motor çalıştırdı. Kritik uçuşlarda uçağı o kullandı. Normal uçuşlarda ben kullandım" dedi.

"Hiçbir şeyden haberim yoktu, telefonum kapattırıldı"

İzmir Çiğli'den kalkış öncesi birinci pilot Zeki Göçmen tarafından telefonlarının kapattırıldığını belirten Özben, "Telefonum kapalı olması nedeniyle hiçbir olaydan haberdar olamadım. Sadece 50 saniye kadar eşim ve kardeşim ile görüştüm. Cep telefonum kapalı olduğu için dış dünya ile bir bağlantım olmadı. Birinci pilotun emir verdiği istikamete uçtum" dedi.

"Zeki Göçmen Teknisyen Murat Göz'ü azarladı"

Haydar Murat Özben, uçuş esnasında teknisyen Murat Göz'ün helikopterde silahlı kişilerin tutum ve davranışlarından endişelenince "Komutanım yanlış bir şey mi yapıyoruz" diye sorduğunu ve bunun üzerine Zeki Göçmen'in Göz'ü çok sert bir şekilde azarladığını belirterek, "Bu azardan sonra ben de bir şey soramadım. Ancak emirlerin kanuni olmadığına dair bir işaret de yoktu. Marmaris'e ilk geldiğimizde iniş yapamadık. Yaklaşık 30 dakika havada kaldık. Havaya ateş açılınca yanlış bir şey yaptığımızı anladım. Yakıtın azaldığını ikaz ettim. Bodrum Imsık meydanına indik" dedi.

"Televizyondaki yayını görünce şok oldum"

Kendilerini Imsık hava meydanında Zeki Şahbaz Yarbay'ın karşıladığını belirten Özben, "Yarbay'ın odasına gittiğimde açık olan televizyondaki yayını görünce şok oldum. O anda nasıl bir yanlışa düşürüldüğümü fark ettim. Kaçtım ve uzaklaştım. Nasıl bir oyuna getirildiğimi görünce şaşırdım. Daha sonra Helikopterlerin bataryalarını sökerek çalışamaz hale getiren benim. Unutulmamalıdır ki, ben bunu Marmaris'teki başarısız olunduğunu bilmeden yaptım. Helikopterlere yakıt verilmediği nedeniyle kalkmadığı söyleniyor. Oysa 10 dakikalık uçuş mesafesinde Milas Havaalanından da yakıt alınabilirdi" diyerek hemen Jandarmaya teslim olduklarını, isteselerdi Yunanistan'a kaçanlar gibi kendisinin de kaçabileceğini söyledi. Haydar Murat Özben Bodrum'da teslim olduktan sonra yaşadıklarını ağlaya ağlaya anlattığını, bunun kayıtlarının da görülebileceğini söyledi.

Birinci ve ikinci pilot mahkeme salonunda tartıştı. Haydar Murat Özben'in ifadesini tamamlamasının ardından söz alan birinci pilot Zeki Göçmen, "Ben kimseyi kandırmadım. Koordinatları Haydar Murat Özben bizzat kendisi gördü. Hatta Marmaris'e gittiğimizi de biliyordu. Cep telefonu ile bu koordinatların fotoğrafını çeken kendisi değil mi? Helikopterlerin bataryalarını da Özben değil, başkası söktü. Fatih Binbaşıdır. Haydar gibi başarılı bir öğrenciyi bu ifadeleri yakıştıramıyorum" dedi.