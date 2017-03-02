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Cumhurbaşkanına Suikast Girişimi Davası

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Cumhurbaşkanına Suikast Girişimi Davası
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi davasının 7. gününde son ifadeyi veren MAK timinde görevli Astsubay Faruk Göçmen, "Beni...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi davasının 7. gününde son ifadeyi veren MAK timinde görevli Astsubay Faruk Göçmen, "Beni bu lanet FETÖ ile yargılamayın" dedi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimiyle ilgili davanın 7. gününde son ifadeyi veren MAK timinde görevli tutuklu sanık Astsubay Faruk Göçmen, Marmaris'e daha önce geldiği için gece bölgeye geldiklerinde bölgenin Marmaris olduğunu fark ettiğini ancak, operasyonun Cumhurbaşkanı'na yönelik bir operasyon olduğunu kendilerine ateş edenlerin Cumhurbaşkanının korumaları olduğunu duyduğunda öğrendiğini belirtti. Göçmen, "Biz kanundan değil polisten kaçtık. Kesinlikle kanun ve hukuktan kaçışımız söz konusu değildir. Öldürülmeyeceğimi bilsem kendim gruptan ayrılır telim olurdum. Polislerinin cüzdan ve paralarının alınması meselesine gelince MAK personeli olarak söylüyorum. MAK personeli kimsenin bir şeyini almazlar" dedi.

"Beni bu lanet FETÖ ile yargılamayın"

FETÖ'cü olmadığını savunan Göçmen, "Lanet FETÖ örgütü ile irtibatım yok. Bundan dolayı yargılanmak istemiyorum. Emir komuta zincirine uymaktan yargılanmak istiyorum. Olaydan haberim yoktu. Haberim olsa idi, olay günü maaş günüydü. O gün arabamın bakımını yaptırıp lastiklerini değiştirdim. Haberim olsaydı yatan maaşımı ve paraları çeker eşime bırakırdım. Hesaplarımızdaki tedbirlerin kaldırılmasını istiyorum. Çünkü kendi ailemden biliyorum. Herkes zor durumda" diye konuştu.

"Beraat edince su borcumu ödeyeceğim"

Göçmen ayrıca ifadesinde, kimseye borcunun olmadığını sadece darbe gecesi içtiği bir bardak suyun parasını ödemediğini ifade ederek, "İnşallah bu davadan beraat ettikten sonra o borcumu ödeyeceğim" ifadelerine yer verdi.

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