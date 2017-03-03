Cumhurbaşkanı’na Yönelik Suikast Girişimi Davası

MUĞLA (İHA) – FETÖ'nün darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı'na yönelik suikast girişimiyle ilgili davada tutuklu sanık Güvercinlik Kara Havacılık...

MUĞLA (İHA) – FETÖ'nün darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı'na yönelik suikast girişimiyle ilgili davada tutuklu sanık Güvercinlik Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral Ünsal Coşkun, sıkıyönetim emrinin Genelkurmay'dan ve isimsiz geldiğini söyledi. Duruşmada savcı, Coşkun'un azmettirmekten değil asli fail olarak yargılanmasını talep etti.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen FETÖ'nün 15 Temmuz gecesi darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı'na yönelik suikast girişimiyle ilgili davada, çatı iddianamede 38 kişilik "Yurtta Sulh Konseyi'nin üyesi olduğu açıklanan sanık Güvercinlik Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral Ünsal Coşkun ifade verdi.

15 Temmuz gecesi Genelkurmay'dan arandığını ve 6 helikopter talep edildiğini söyleyen Coşkun, "O sabah Ege Ordu Komutanlığından telefonla aranarak, öğleden sonra faaliyetlerinin biteceğini, Balıkesir ile bir planlamanın yapılıp yapılmayacağını sordular. Ben de yapılabileceğini söyledim. Saat 16.00 gibi yeni Alay Komutanı Murat Dağlı telefonla aradı. Ben de kendisine Ege Ordu Komutanlığının bir faaliyetinin olabileceğini ilettim. Bana Tugay'a giriş saatini sordu. Herhangi bir detay verilmediğini söyledim. Bu sırada Kuvvet Komutanının Kara Havacılığa geçtiği söylendi. Biz de oraya gittik. Kuvvet Komutanı uçuşların kısıtlandığını söyledi. İstanbul'a gideceği için uçak hazırlattı. Ancak saat 22.00 gibi Genelkurmay Başkanı ile görüştüğünü ve uçağa gerek kalmadığını söyledi. Murat Dağlı aradı ve uçuş yasağının kaldırıldığını söyledi. Saat 22.00 sıralarında Genelkurmay Başkanlığından 6 helikopter talep edildi. 6 helikopter kalkış yaptı. 2 Helikopter Genelkurmay'a 4 helikopter Akıncı Üssü'ne geçti. Daha sonra Genelkurmay Başkanını bu helikopterlerle Akıncı Üssü'ne geçtiği bildirildi. Biz bunu bir VIP uçuş olarak algıladık. Ben diğer Alaylarda da 4 helikopterin hazır olmasını istedim" dedi.

"Sıkıyönetim emri bana ulaştı"

Malatya Alay Komutanının kendisini telefonla aradığını söyleyen Coşkun, "Malatya Alay Komutanı arayarak Sıkıyönetim kararı alındığını ve ne yapacağını sordu. O esnada bu bilgi bana da ulaşmıştı. Ben de bu emrin bana ulaştığını Genelkurmay'ın emrini yerine getirmemizi söyledim. Murat Dağlı İzmir Çiğli'ye 4 helikopterin gittiğini ve görev için beklediğini söyledi. Daha sonra Ali Yarbay ile telefonda görüştüm. Çiğli'ye gitmek üzere olduklarını söyledi. Ben de faaliyetleri takip etmeye başladım. Saat 04.00 gibi Ali Yarbay telefon ile beni aradı. Dalaman'da yakıt ikmali yapamadığını ve araziye iniş yaptığını ifade etti. Ben de tekrar Dalaman'a gitmesini ve yakıt işini çözeceğimi söyledim. Bu durumu Murat Dağlı Albay'a telefon mesajı ile bildirdim. Onun da bu görevde olduğunu beni arayınca öğrendim. Imsık Havaalanına gittiklerini söyledi. Ben Imsık komutanını arayarak gelen helikopterlere yakıt konusunda gerekenin yapılmasını söyledim. Ali Aktürk Yarbay ile yaptığım görüşmede Çiğli'ye doğru yola çıktıklarını, helikopterde bir yaralının olduğunu söyledi. Ben Dalaman Hava Meydan Komutanlığından kimse ile yakıt verilmesini konusunda irtibatım olmadı" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanını televizyonda açıklama yaparken gördüm"

Coşkun, "İddianamede suikast planı eylemcisi olarak telefon görüşmelerim olduğu iddia ediliyor. O gece yaptığım görüşmeler bunlardır. Emirler Genelkurmay'dan gittiği için benim faaliyetler ile ilgili bilgim yoktu. 03.00 gibi Cumhurbaşkanımızı televizyonda açıklama yaparken gördüm. Böyle bir plan içinde olsam, beni arayan pilotlara Cumhurbaşkanı'nın televizyonda açıklama yaptığını söyler ve orada ne yapıyorsunuz diyerek uyarmam gerekirdi" şeklinde konuştu.

"Genelkurmay'dan gelen mesajda isim yoktu"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hadi Çakan, "Sıkıyönetim emri nerden nasıl tebliğ edildi" sorusuna Ünsal Coşkun, "Genelkurmay Başkanlığı karargâhından gelen mesaj ile aldık. Gelen mesajda herhangi bir isim yoktu. Bende Genelkurmay Başkanının Akıncı'ya gidiyor olması, bunun bir bütünlük içerisinde yapıldığı kanaati uyandırdı" dedi.

Savcı, azmettirmekten değil, asli fail olması gerektiğini söyledi

Cumhuriyet Savcısı, "Ünsal Coşkun'un Cumhurbaşkanına azmettirmek suçundan değil, asli faili olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum" derken Mahkeme Başkanı sanık Coşkun'a dönerek, "Savcının bu iddiası ve talebi ile ilgili ne diyeceksiniz" diye sorması üzerine Ünsal, "Bu konuda bir şey demeyeceğim. Avukatım ile konuşacağım. Ondan sonra savunma yapacağım" dedi.