Cumhurbaşkanını Çizen Engelli Gülşah, Sergi Açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmini çizerek, kendisi ile görüşen engelli Gülşah Yağmur Yazıcı, Kocaeli Kitap Fuarında sergi açtı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmini çizerek, kendisi ile görüşen engelli Gülşah Yağmur Yazıcı, Kocaeli Kitap Fuarında sergi açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmini çizerek twitterdan paylaşan Gülşah, bu sefer de yaptığı tüm resimleri Kocaeli Kitap Fuarında vatandaşlarla buluşturdu. Sergide Gülşah'ın yaptığı 20 resim yer aldı. Engeline rağmen yaşama sevinci ve arzusunu tüm içtenliğiyle resimlerine yansıtmaya başaran Gülşah, başta Cumhurbaşkanı olmak üzere tüm Türkiye'den övgü dolu sözler aldı. Gülşah'ın annesi Sabahat Yazıcı, "Gülşah küçükken okula gitmiyordu. Biz de ona ev, kuş gibi şeyler çizdirirdik. Bu sayede resim çizmeye başladı" dedi. Anne Yazıcı, Gülşah'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini resmini de sevgisinden yaptığını belitti.

Gülşah'ın resim sergisi Kitap Fuarında sergilenmeye devam ediyor.