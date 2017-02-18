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Cumhurbaşkanının Gelişi Öncesinde Hazırlıklar Sürüyor

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Cumhurbaşkanının Gelişi Öncesinde Hazırlıklar Sürüyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adıyaman'a gelişi öncesinde hazırlıklar sürdürülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adıyaman'a gelişi öncesinde hazırlıklar sürdürülüyor.

Adıyaman Valiliği yanında bulunan Turgut Reis Caddesi üzerinde halka hitap ederek toplu açılış yapacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişiyle ilgili hazırlıklar sürüyor. Çevre binalara afişler asılırken, platform kurulumu yapılıyor. Meydanda temizlik ve onarım çalışmaları yapılırken, milletvekilleri meydanda incelemede bulundu.

TBMM Başkan Vekili Ahmet Ahmet Aydın, Adıyaman Milletvekilleri Adnan Boynukara, İbrahim Halil Fırat, Manisa Milletvekili İsmail Bilen, İl Başkanı Abdurrahman Dimez ve diğer parti yöneticileri meydanda incelemede bulunarak, Cumhurbaşkanlığı korumalarıyla istişarede bulundu.

Cumhurbaşkanının Gelişi Öncesinde Hazırlıklar Sürüyor

Cumhurbaşkanının Gelişi Öncesinde Hazırlıklar Sürüyor

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