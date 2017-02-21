Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum:

İstanbul Üsküdar'da cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlatan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlarından Mehmet Uçum, "Türkiye'de ilk kez halka nasıl...

İstanbul Üsküdar'da cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlatan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlarından Mehmet Uçum, "Türkiye'de ilk kez halka nasıl bir siyasal sistemde yaşamak istiyorsunuz sorusu sorulacak. Bu anayasa değişikliği basit bir anayasa değişikliği değil, bu yüzyılda nasıl bir siyasal sistemde yaşamak istediğimize ilişkin bir değişiklik" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlarından Mehmet Uçum, Üsküdar Belediyesi'nin Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde düzenlediği konferansta, 16 Nisan'da yapılacak olan cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin getireceği değişiklikleri anlattı. Geniş katılımın olduğu konferansı Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile çok sayıda Üsküdarlı katıldı. Süreçle ilgili herkesin yapması gerekenlerin olduğunu belirten konferansın açılış konuşmasını yapan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Anlatmamız gerekenleri önce bilmemiz lazım. Öğrenmemiz lazım. Doğru kaynaktan konuya vakıf olmamız lazım. Biz de Üsküdar Belediyesi olarak Üsküdarlıların işi kaynağından öğrenmesini istedik" dedi.

"200 yılın en önemli sorusu"

Konferansta 16 Nisan'da yapılacak olan referandumda oylanacak olan cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin getireceği yeniliklere değinen Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlarından Mehmet Uçum, neden böyle bir sisteme ihtiyaç duyulduğunu anlattı. Anayasa değişikliğinin halka bir şey soracağını söyleyen Uçum, "Bu soracağı şey emin olun Türkiye'nin Osmanlı'dan gelen 200 yıllık modernleşme tarihindeki en önemli soru. Nedir bu soru. İlk kez Türkiye'de halka nasıl bir siyasal sistemde yaşamak istiyorsunuz sorusu sorulacak. Bu anayasa değişikliği basit bir anayasa değişikliği değil;, bu yüzyılda nasıl bir siyasal sistemde yaşamak istediğimize ilişkin bir değişiklik" dedi.

"Bundan önce yapılan 18 değişiklikten farklı"

"İşte 200 yıllık yeni yönetim arayışımızda yeni yönetim modelleri deneyişimizde sistem arayışımızda halkın karşısına ilk kez nasıl bir siyasal sistemde yaşarsın sorusu geliyor" diyen Uçum, "O yüzden bu anayasa değişikliği bundan önce yapılan 18 değişiklikten niteliksel olarak farklı. Bu anayasa değişikliği basit bir hukuki değişiklik değildir. Bu anayasa değişikliği sistem değişikliğinin yanı sıra siyasal toplumu siyaset yapma tarzını halkın devletle olan ilişkisini değiştirecek bir reformu başlatma değişikliğidir. O yüzden bu değişikliğin 16 Nisan'ın şöyle bir önemi var. 16 Nisan 21. Yüzyıla yönelik olarak Türkiye halkının bu milletin bu toplumun 20. Yüzyıldaki kaderine ilişkin karar vereceği bir tarih olacak" diye konuştu.

"Değişiklik yeni tez öneriyor"

27 yıldır bu tartışmamın içinde olduğunu belirten Uçum, "Peki biz niye tartışıyoruz anayasayı. Niye bunca yıldır anayasayla ilgili sorunlar gündeme geliyor. Çünkü anayasayı tartılmak demek devletle toplumun ilişkisini tartışmak demek. Eğer bir ülkenin halkın milletin devletle bir problemi olmazsa durduk yerde niye anayasa tartışılsın. Demek ki bu anayasa tartışmasına başka bir gözle bakmak lazım. bu değişiklik işte bizim devletle olan ilişkimizde yeni bir tez öneriyor. Yeni bir sistem öneriyor" açıklamasında bulundu.