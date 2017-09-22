2009 yılından bu yana Torku Şeker Spor'da kariyerini devam ettiren ve önümüzdeki yıl İsrail'in Israel Cycling Academy takımı için yarışacak olan Avrupa...

2009 yılından bu yana Torku Şeker Spor'da kariyerini devam ettiren ve önümüzdeki yıl İsrail'in Israel Cycling Academy takımı için yarışacak olan Avrupa Gençler Omnium Şampiyonu Ahmet Örken, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'na Erciyes'te hazırlanıyor.

10 Ekim'de yapılacak olan yarışlar için Kayseri'nin Erciyes Dağı'nda kampa giren başarılı bisikletçi Ahmet Örken, spor hayatı ve gelecekteki planları hakkında İHA'ya özel açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 14 yıldır bisiklet sporuyla uğraştığını ifade eden 24 yaşındaki genç bisikletçi; kariyerinde birçok başarının olduğunu söyledi. Türk bisiklet tarihine adını yazdırdığına inandığını kaydeden Örken, "Yaklaşık 14 yıldır bisiklet sporuyla uğraşıyorum. Benim için ilkleri başardığım bir spor branşı oldu. Bu sporda çok büyük başarılara imza attım. Özellikle 2011 yılında Gençler Avrupa Şampiyonu olarak Türk bisiklet tarihinin ilk başarısı olarak tarihe geçtim. Birçok uluslararası yarışlara katıldık. Özellikle de bu yıl katıldığımız yaklaşık 60 yarışın birçoğunda podyumda yer aldım. Torku Şeker Spor'a çok teşekkür ediyorum, bize böyle bir fırsatı verdiği için. Ulusalda da birçok yarışlarda yer aldım, bunların birçoğunda birinci oldum. En önemlilerinden bir tanesi Avrupa şampiyonluğu. Bu yıl Çin'de katıldığımız bir tur vardı, seviyesi çok yüksek bir yarıştı. Orada da 2 kere birinci oldum. Birçok başarılarım var ve bu yarışlarda hiçbir Türk sporcu başarı elde etmemiş, tarihe geçen başarılar" ifadelerini kullandı.

"Şu an için bir tepki almadım"

İsrail takımı ile olan transferini anlatan Örken, sporun barış ve kardeşliği temsil ettiğini dile getirdi. Şu ana kadar bir tepki ile karşılaşmadığını aktaran Örken sözlerini şöyle sürdürdü;

"Takımın başındaki şu anki menajer 2010 yılından bu yana beni takip ediyormuş. Özellikle yükselen başarı ve profilimi görmüş ve profesyonel bir takımda yer alabileceğimi düşünmüş. O şekilde transfer teklifinde bulundular, bu da Türk bisiklet tarihinde bir ilk olacaktı, öyle bir takımda şimdiye kadar hiçbir Türk sporcu yarışmamış. Çok önemli turlara katılacaklar. Şu an için tepki almadım. Çünkü biz spor yapıyoruz, amacımız spor yapıp ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Politik olarak bazı sorunlar olabilir ama bu sorunların sporun dışında kalması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü spor hep barışı ve kardeşliği temsil etmiştir."

"Önümüzde çok büyük bir sınav var"

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda podyuma çıkmayı hedeflediklerini kaydeden Ahmet Örken, "2017 yılı sonuna kadar Torku Şeker Spor ile sözleşmem devam ediyor. Sene sonuna kadar katıldığım yarışlarda takımın için mücadele ederek podyumda yer almak isteyeceğim. Önümüzde çok büyük bir sınav var, bu sene boyunca sürekli burası için hazırlandık. Kulübümüzün de bütün planları bu şekilde. 10 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı Turu'na katılacağız. Şu anda Erciyes'te kamptayız. Podyumda yer alacağımıza, o güce sahip olduğumuza inanıyorum" dedi.

"Hedefim Dünya Şampiyonası ve Olimpiyatta podyuma çıkmak"

Yeni takımı ile çıkacağı yarışların üst seviyelerde olacağını ve bu yarışlarda kazandığı deneyimlerle milli takım formasıyla büyük başarılar elde edeceğine inandığını aktaran Örken, "Yeni takımla katılacağım yarışlar üst seviye. Bu yarışlar özellikle Avrupa ve Dünya Şampiyonası ile 2020'de yapılacak olan olimpiyatlar için bana çok önemli deneyimler kazandıracak. Bizim en büyük eksikliğimiz bu büyük yarışlarda yer alamamamız. Avrupa, Dünya şampiyonasına ve olimpiyatlara sadece yarışı bitirmek için gidiyorduk. Çünkü rakiplerimiz çok büyük yarışmalarda yarışıyor ve geliştiriyorlar. Ben de şimdi o alanlarda yarışıp Dünya Şampiyonası'nda ve olimpiyatta podyumda olmayı çok istiyorum" diye konuştu.