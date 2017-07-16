Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Önünde Heyecanlı Bekleyiş

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde nöbet tutan vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelmesini bekliyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde nöbet tutan vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelmesini bekliyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplanan binlerce vatandaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'den Külliyeye gelmesini bekliyor. Külliye önünde çadır kuran vatandaşlar, 15 Temmuz Şehitler Abidesi ile hatıra fotoğrafı çektiriyor. Bu arada demokrasi nöbetinde yorgun düşen çocukların ay yıldızlı bayrağa sarılı şekilde çimenlerde uyuduğu görüldü. Gaziler ve yaşlılar da demokrasi nöbetine yoğun ilgi gösteriyor.