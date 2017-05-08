Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki Eylemlere İlişkin İddianame Tamamlandı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki eylemlere ilişkin 534 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame tamamlanarak...

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki eylemlere ilişkin 534 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame tamamlanarak mahkemeye gönderildi. İddianamede, şüpheliler için 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenirken, alayda görevli askerlerin darbe teşebbüsüne ilişkin faaliyetlerini şüphelilerden eski Alay Komutanı Albay Muhsin Kutsi Barış'ın yönlendirdiği belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosunca, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki eylemlere ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandı. Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, 534 şüpheli hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Cumhurbaşkanına suikast" suçlamalarından 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile "askeri komutanlıkların gaspı", "silahlı terör örgütü üyesi olma", "nitelikli olarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kamu malına zarar verme" suçlamalarından ayrıca yargılanmaları istendi.

İddianamede, alayda görevli askerlerin darbe teşebbüsüne ilişkin faaliyetlerini eski Alay Komutanı Albay Muhsin Kutsi Barış'ın yönlendirdiği belirtildi. Bu kapsamda Barış'ın emriyle 15 Temmuz günü şüphelilerden eski Piyade Yarbay Ekrem Işık komutasında Muhafız Komando Taburundan 4 subay, 3 astsubay, 54 uzman erbaş, 63 erbaş ve erden oluşan toplam 124 askerin TRT'ye gönderilerek TRT baskınının yapıldığı kaydedildi. Bu taburla TRT'ye giden şüphelilerden bir önceki eski Muhafız Alayı Komutanı Kurmay Albay Muhammet Tanju Poshor ve eski Kurmay Yarbay Ümit Gençer'in yanlarına koruma olarak verilen uzman çavuşlarla birlikte TRT binasındaki stüdyolara girerek zorla darbe bildirisinin okunmasını sağladıklarına yer verildi.

TRT baskınına 103 askerli takviye

Eski Piyade Binbaşı Osman Koltarla komutasındaki Köşk Muhafız Komando Birliğinden 5 subay, 12 astsubay, 83 uzman erbaş ve 3 erbaş ve erden oluşan toplam 103 askerin TRT baskınına giden askerlere takviye olarak gönderildiği, yakın bölgedeki Milli Savunma Bakanlığı Lojmanlarında hazır kuvvet olarak bekledikleri ifade edildi.

108 asker Genelkurmay Karargahına gönderilmiş

Eski Piyade Binbaşı Fedakar Akça komutasındaki Muhafız Komando Taburundan 4 subay, 3 astsubay, 23 uzman erbaş, 78 erbaş ve erden oluşan toplam 108 askerin Genelkurmay Başkanlığı Karargahına gönderildiği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Kasırga'nın derdest edilmesi

İddianamede, "Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın alay sorumluluk bölgesinde bulunan resmi konutundaki eşinin çıkışına izin verilmeyerek, bu nedenle Genel Sekreter, Alayın 25 nolu nizamiyesine geldiğinde alay komutanının emri nöbet değişikliğiyle Alay Nöbetçi Amiri yapılan Binbaşı Haydar Aktaş ile yine nöbet değişikliğiyle Nizamiye Nöbetçi Subayı yapılan Üsteğmen Mennan Yeşilbaş ve diğer alay personelinin yardımıyla çoğunluğu Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanlığı çalışanı rütbeli askerlerden oluşturulan ekip tarafından zorla derdest edilerek, bir askeri ambulansla Akıncılar Üssüne götürülmesi, orada alıkonulması sağlanmıştır. Aynı şekilde EDOK Komutanı Orgeneral Kamil Başoğlu'nun alay sorumluluk bölgesinde bulunan resmi konutundan daha önceden oluşturulan ekip tarafından zorla derdest edilerek, bir askeri ambulansla Akıncılar Üssüne götürülmesi, orada alıkonulması sağlanmıştır" denildi.

Darbeci Albay Barış'ın emriyle 8 bin adet G3 piyade tüfeği mermisi hazırlanmış

İddianamede, şüphelilerden eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Barış'ın 14 Temmuz tarihinde alayın mühimmat mal sorumlusu olan şüpheli eski Astsubay Kıdemli Başçavuş Levent Karakılıç ve şüpheli eski Üsteğmen Arif Aydınoğlu'nu yanına çağırarak 8 bin adet G3 piyade tüfeği mermisi çıkarmalarını emrettiği belirtildi. İddianamede, "Üsteğmen Arif Aydınoğlu'na bu mühimmatı kendi şoförü olan Uzman Çavuş Yusuf Yaylacı'yla birlikte teslim alarak makam odasının yanındaki dinlenme odasına koymalarını emretmiştir. Bu emir gereğince şüphelinin dinlenme odasına getirilen mermiler 15 Temmuz 2016 günü 3 nolu nizamiyeden 706618 plakalı siyah araçla giriş yapan Jandarma Binbaşı Tarık Görener'e Alay Komutanının emri ile teslim edilmiştir. Tarık Görener ise teslim aldığı mermileri Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığına götürüp, darbe teşebbüsünde kullanılması amacıyla darbeci askerlere dağıtılmasını sağlamıştır" ifadelerine yer verildi.