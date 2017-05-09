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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’ndan “Avrupa Günü”ne Özel Konser

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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’ndan “Avrupa Günü”ne Özel Konser
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'in "Avrupa Günü" dolayısıyla düzenlediği resepsiyonda Sandra Pires, Tuluğ Tırpan,...

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'in "Avrupa Günü" dolayısıyla düzenlediği resepsiyonda Sandra Pires, Tuluğ Tırpan, Ayhan Uştuk ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından konser verildi.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Avrupa Günü münasebetiyle resepsiyon düzenledi. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binasında düzenlenen resepsiyonda Sandra Pires, Tuluğ Tırpan, Ayhan Uştuk ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından unutulmaz bir konser verildi. Orkestra eşliğinde İstiklal Marşı ve Avrupa Marşı'nın büyük bir coşkuyla okunmasının ardından başlayan programda, Batı müziğinden, Türk sanat müziğinden ve Türk halk müziğinden unutulmaz eserler seslendirildi.

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