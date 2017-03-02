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Cumhurbaşkanlığı Sistemi Anlatıldı

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Cumhurbaşkanlığı Sistemi Anlatıldı
Şahinbey Belediyesi Kültür Merkezinde "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Yeni Türkiye" isimli panel düzenledi.

Şahinbey Belediyesi Kültür Merkezinde "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Yeni Türkiye" isimli panel düzenledi. Panele sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Şahinbey Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve moderatörlüğünü Eğitim Uzmanı Tarkan Zengin'in yaptığı panele Gazeteci Yazar Fadime Özkan, T.C. Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanı Dr. Mücahit Küçükyılmaz ve Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mazhar Bağlı konuşmacı olarak katılan panelistler sunumlarını yaptılar.

Panele , AK Parti SKM Başkanı Mehmet Sarı, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hakan Kurt, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Halil Uğur, Gaziantep İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Karayılan, MEMURSEN Gaziantep Şube Başkanı Ahmet Gök, Yeni Dünya Vakfı Gaziantep Temsilcisi Ahmet Çelik,Muharip Gaziler Derneği Gaziantep Şube Başkanı Cuma Erdem, Şehit Aileleri Derneği Gaziantep Şube Başkanı Hamza Bayındır, Gaziler Derneği Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Yeter,AK Parti ilçe Kadın Kolları Başkanları, AK Parti İl, İlçe Gençlik Kolları Başkanları, Şahinbey Belediyesi Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Panele Konuşmacı olarak katılan Gazeteci Yazar Fadime Özkan, T.C. Cumhur Başkanlığı Kurumsal İletişim Başkanı Dr. Mücahit Küçükyılmaz ve Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mazhar Bağlı Cumhurbaşkanlığı sistemi ile ilgili bilgiler vererek, soruları cevaplandırdı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşın referanduma gitmeden önce Cumhurbaşkanlığı sistemi ile ilgili olarak bilinçlendirildiğini belirterek, "Türkiye önemli bir halk oylamasına gidiyor. Türkiye'nin yol haritasını ve hükümet modelinin belirleneceği bir seçim yapılacak. Anayasanın bazı maddeleri halk oylamasında vatandaşın beğenisine sunulacak. Bu nedenle bilinçli olarak oy kullanmak gerçekten çok önemli. Düzenlenen bu panelde 18 maddelik anayasa değişikliği ile hangi maddelerin getirilip, hangi maddelerin kalktığı ve bu gelen maddelerin ülkemize katkısı, anlatıldı. Panele katılan konuşmacılarda bu konuda ciddi bilgiler verdiler. Faydalı bir panel olduğunu düşünüyorum" dedi.

Başkan Tahmazoğlu, önümüzdeki günlerde de bu tür panellerle vatandaşın bilinçlendirileceğini sözlerine ekledi.

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