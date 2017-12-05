Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’dan Kudüs Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "ABD yönetiminin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağı haberleri, son derece endişe vericidir. Bu,...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "ABD yönetiminin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağı haberleri, son derece endişe vericidir. Bu, Kudüs'ün dini ve tarihi statüsüne, uluslararası anlaşmalara ve BM kararlarına tamamen aykırıdır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter adresinden yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağı haberlerinin, son derece endişe verici olduğunu belirterek, "Bu, Kudüs'ün dini ve tarihi statüsüne, uluslararası anlaşmalara ve BM kararlarına tamamen aykırıdır. Böyle bir adım, zaten kırılgan olan Orta Doğu barış sürecini ortadan kaldıracak ve yeni gerilim ve çatışmalara sebep olacaktır. ABD yönetiminin bu vahim hatayı yapmayacağını ümit ediyoruz. Kudüs'ün ve Harem-i Şerif'in statüsünün korunması hayati önemi haizdir" ifadelerini kullandı.