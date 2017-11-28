Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’ın Pentagon Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Pentagon'dan yapılan YPG'ye silah desteği açıklamasıyla ilgili, "Bunların hepsini bir değerlendireceğiz....

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Pentagon'dan yapılan YPG'ye silah desteği açıklamasıyla ilgili, "Bunların hepsini bir değerlendireceğiz. Bugün MGK toplantımız da var, birazdan Cumhurbaşkanımızın Grup Toplantısı var. Onların hepsini bir değerlendiririz ondan sonra açıklamalarımızı yaparız" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Sanatçı Yavuz Bingöl ile Ankara Güzel Sanatlar Lisesi'ni ziyaret etti. Ziyaretin ardından Kalın, Pentagon'dan yapılan YPG'ye silah desteği konusundaki açıklamalarla ilgili soru üzerine, "Bunların hepsini bir değerlendireceğiz. Bugün MGK toplantımız da var, birazdan Cumhurbaşkanımızın Grup Toplantısı var. Onların hepsini değerlendiririz, ondan sonra açıklamalarımızı yaparız" ifadelerini kullandı.