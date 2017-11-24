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Cumhurbaşkanlığından Erdoğan-trump Açıklaması

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Cumhurbaşkanlığından Erdoğan-trump Açıklaması
ANKARA (İHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, yaptıkları telefon görüşmesinde DEAŞ, PKK, FETÖ ve benzeri örgütler...

ANKARA (İHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, yaptıkları telefon görüşmesinde DEAŞ, PKK, FETÖ ve benzeri örgütler dahil, tüm terör örgütlerine karşı birlikte mücadele etme konusunda mutabakat sağladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasında bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir. Türkiye ve ABD arasındaki ikili konuları ele alan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, Suriye krizi ve bölgesel konular hakkında görüş teatisinde bulunmuşlardır" denildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Soçi zirvesi hakkında ABD Başkanı Trump ile bilgi paylaştığı, görüşmede terörle mücadele üzerinde de durulduğu aktarıldı. Türkiye ve ABD ilişkilerinin güçlendirilmesinin önemine değinen iki lider, DEAŞ, PKK, FETÖ ve benzeri örgütler dahil, tüm terör örgütlerine karşı birlikte mücadele etme konusunda mutabakat sağladı.

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