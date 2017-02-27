Cumhuriyet Başsavcılığından Naksan Açıklaması

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilen Naksan Holding'in surver ve hard disklerinin satıldığı iddialarıyla ilgili...

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilen Naksan Holding'in surver ve hard disklerinin satıldığı iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, iddialar üzerine başlatılan soruşturmada, surver, hard disk ve bilgi depolarının, satılmadığının belirlendiği belirtildi. Açıklamada, "09/01/2017 tarihinde alınan duyum üzerine Naksan Holding A.Ş TMSF Heyetine yazılan yazı ile; ekli listede marka, modeli, CPU, Ram, Hdd bilgileri yazılı bulunan server, bilgisayar, modem, telefon, notebook, yazıcı ve meteryallerin satışının yapılıp yapılmadığı ve halen şirketin bünyesinde bulunup bulunmadığı bilgisi istendi. Naksan Holding A.Ş TMSF Kayyum Heyeti Kurulunun cevabi yazılarında listedeki cihazların satışı yapılmamış olup, cihazların halen şirket bünyesinde bulunduğunun bildirildi" denildi.

Kayyum heyetinin oluşturulmasında başsavcılık tasarrufunun bulunmadığı da vurgulanan açıklamada, "Gaziantep 3.Sulh Ceza Hakimliği'nin 2016/5555 Değişik İş numaralı ve 02/09/2016 tarihli kararı ile Naksan Holding A.Ş hakkında 674 sayılı KHK nın 19.maddesi gereğince yönetimlerine atanan kayyumların görev ve yetkilerinin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilmesine karar verildiği 680 sayılı Kanun Hükmünde kararnamenin 81.maddesi ile "TMSF ye devrolan şirketlerin, soruşturma ve kovuşturma sonuna kadar, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun gözetiminde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun ilişkili Bakanın atadığı yöneticiler tarafından ticari teamüllere uygun olarak ve basiretli tüccar gibi yönetilir. Bu şirketlerin yöneticileri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun ilişkili olduğu Bakan tarafından atanır ve görevden alınır" şeklinde düzenleme yapıldığı, bu düzenleme karşısında atanacak kayyumların kimlerden oluşacağı konusunda Başsavcılığımızın tasarruf yetkisinin bulunmadığı hususu belirtilmiştir" ifadeleri kullanıldı.