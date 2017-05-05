  • BIST 93.928
  • Altın 140,045
  • Dolar 3,5451
  • Euro 3,8961
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 20 °C
  • İzmir 24 °C
  • Ordu 13 °C
  • Sinop 11 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 19 °C
  • Rize 14 °C
  • Trabzon 13 °C

Cumhuriyet Başsavcısından, Silopi’deki Kazayla İlgili Açıklama

» »
Cumhuriyet Başsavcısından, Silopi’deki Kazayla İlgili Açıklama
Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Silopi ilçesindeki zırhlı aracın eve çarpması sonucu 2 kardeş çocuğun hayatını kaybetmesi ile ilgili...

Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Silopi ilçesindeki zırhlı aracın eve çarpması sonucu 2 kardeş çocuğun hayatını kaybetmesi ile ilgili bir açıklamada bulundu.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak yaptığı açıklamada, "04/05/2017 tarihinde saat 00:31 sıralarında Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğüne ait 73 A 0133 plakalı zırhlı (panzer türü) aracın Silopi ilçesi Karşıyaka Mahallesi 715. Sokak No: 13 sayılı adreste bulunan M.Y. İsimli vatandaşımıza ait ikametine çarpması sonucu meydana gelen kazada, M.Y. ve F.Y. isimli çocuklar yaşamını yitirmiştir. Olaya ilişkin bugün yazılı ve görsel bazı medya organlarında gerçeği yansıtmayan haberler yapıldığı görülmüştür. Bu sebeple meydana gelen olay ile ilgili yürütülen soruşturma hakkında basın açıklaması yapılması zarureti hasıl olmuştur. Olayın Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğünce saat 01:00 sıralarında Silopi Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmesinin akabinde Nöbetçi Cumhuriyet Savcısınca olay yerine intikal edilerek Silopi Cumhuriyet Başsavcılığınca Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından inceleme yapıldığı, Silopi Trafik Denetleme Büro Amirliği görevlilerince olay yerinde gerekli incelemelerin yapılarak meydana gelen kazaya ilişkin kaza tespit tutanağının düzenlendiği, kazaya karışan zırhlı aracı (panzer) kullanan kolluk görevlisinin Silopi Devlet Hastanesinde adli muayenesinin yapılarak alkol raporunun aldırıldığı, kazaya karışan kolluk personeline üfleme yoluyla yapılan test ve alınan kan numunesinde yapılan tahlil sonucunda görevlinin olay sırasında alkollü olmadığının tespit edildiği, kazanın ilçe merkezinde meydana gelmesinden dolayı Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğünce yürütüldüğü, 172. Zırhlı Tugay Komutanlığında görevli teknik araç teknisyeni bir personelin bilirkişi olarak görevlendirilerek kazaya karışan araç üzerinde bilirkişi incelemesinin yaptırıldığı, ayrıca gerçek dışı haberlerde belirtildiği şekilde soruşturmayı yürüten Nöbetçi Cumhuriyet Savcısınca soruşturmanın akıbeti hakkında herhangi bir kişi veya avukata kazaya karışan kolluk personelinin alkollü olduğuna dair herhangi bir bilginin verilmediği gibi bu yönde herhangi bir yorumda da bulunulmamıştır. Meydana gelen olay hakkında Silopi Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma ayrıntılı ve titiz bir şekilde devam etmektedir" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sahile Ölü İnek Vurdu05 Mayıs 2017 Cuma 19:18
  • Sağlık Bakanlığından ’Sahte Estetik’ Açıklaması05 Mayıs 2017 Cuma 19:13
  • Kurtulmuş’tan Unesco Desteği Sözü05 Mayıs 2017 Cuma 19:08
  • Bin Yıllık Kadim ‘Kakava Ateşi’ Yandı05 Mayıs 2017 Cuma 19:08
  • 13. İletişim Ödülleri Sahiplerini Buldu05 Mayıs 2017 Cuma 18:33
  • Hsyk 107 Hakim Ve Savcıyı Meslekten İhraç Etti05 Mayıs 2017 Cuma 18:33
  • Hakimler Ve Savcılar Yüksek Kurulu (Hsyk) Tarafından Fetö Soruşturmaları Kapsamında 107 Hakim Ve Savcı Meslekten İhraç Edildi.05 Mayıs 2017 Cuma 18:08
  • Bakan Kılıç, Serebral Palsili Çocuklarla Buluştu05 Mayıs 2017 Cuma 17:58
  • Hava Ambulansı Suriyeli Bebek İçin Havalandı05 Mayıs 2017 Cuma 17:53
  • Malatya’da Robotlar Yarışacak05 Mayıs 2017 Cuma 17:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti