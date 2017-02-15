  • BIST 88.082
  • Altın 144,379
  • Dolar 3,6621
  • Euro 3,8732
  • Samsun 3 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -6 °C
  • İzmir 1 °C
  • Ordu 3 °C
  • Sinop 2 °C
  • Giresun 0 °C
  • Amasya -3 °C
  • Rize -2 °C
  • Trabzon 2 °C
  • İki mahalleye kentsel dönüşüm
  • Mahalle kayıyor önlem alan yok
  • Samsunlu Uzman Çavuş Salih Kayhan şehit oldu
  • İki mahalleye kentsel dönüşüm
  • Mahalle kayıyor önlem alan yok
  • Samsunlu Uzman Çavuş Salih Kayhan şehit oldu
  • CsGo ve Lol'de Kazanmak için Püf Noktalar
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları

Cumhuriyet Kadınları Derneği, Haluk Alıcık’ı Ziyaret Etti

» »
Cumhuriyet Kadınları Derneği, Haluk Alıcık’ı Ziyaret Etti
Cumhuriyet Kadınları Derneği Nazilli Şubesi yeni yönetim kurulu üyeleri Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ı makamında ziyaret etti.

Cumhuriyet Kadınları Derneği Nazilli Şubesi yeni yönetim kurulu üyeleri Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ı makamında ziyaret etti.

Cumhuriyet Kadınları Derneği Nazilli Şubesi Yeni Başkanı Afet Gök Heuschele, Onursal Başkanı Hikmet Çıldır, , Sekreter Eliz Ece aydemir, Yönetim Kurulu Üyeleri Yeliz Çiçek ve Hasibe Eker Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ı makamında ziyaret etti.

Makam odasının kapısında karşıladığı misafirlerinin ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Haluk Alıcık, Cumhuriyet Kadınları Derneği Nazilli Şubesinin yapacak olduğu çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Bayanlar ile ülke gündemi hakkında uzun süre sohbet eden Başkan Alıcık, Cumhuriyet Kadınları Derneği Nazilli Şubesinin çalışmalarında başarılar dileyerek, yapacakları faaliyet, etkinlik ve çalışmalarında her zaman yanlarında olacağını belirtti.

Dernek üyelerinin hangi ideolojiden, hangi fikirden yada hangi kimlikten olursa olsun faaliyetlerinde dernekleri adına hep birlikte çalışacaklarını belirten Afet Gök Heuschele "Bizler Cumhuriyet Kadını olarak derneğimizin amacı olan ulusal kurtuluş savaşı ve cumhuriyet devrimleri ile kazanılmış olan, ekonomik ve siyasal bağımsızlığın, özgürlük, demokrasi ve aydınlamanın korunması, savunulması, ülke ve halk yararına geliştirilmesi için tüm gücümüzle etkin bir şekilde çalışacağı. Bizlere varlığınız ile vereceğiniz desteklerden dolayı ve bu güne kadar sağladığınız tüm desteklerden dolayı tüm dernek üyelerim adına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Cumhuriyet Kadınları Derneği, Haluk Alıcık’ı Ziyaret Etti

Cumhuriyet Kadınları Derneği, Haluk Alıcık’ı Ziyaret Etti

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nazilli Ticaret Odası Başkanı Arslan Bürokratlara Yüklendi15 Şubat 2017 Çarşamba 08:48
  • Söke, Didim Ve Buharkent Muhtarlarından Başkan Çerçioğlu’na Teşekkür15 Şubat 2017 Çarşamba 08:48
  • Cumhuriyet Kadınları Derneği, Haluk Alıcık’ı Ziyaret Etti15 Şubat 2017 Çarşamba 08:48
  • Bozdoğan’ın Sorunları Aydın’da Konuşuldu15 Şubat 2017 Çarşamba 08:48
  • Efeler Doğayı Koruyor, Doğayı Koruyanları Da Ödüllendiriyor15 Şubat 2017 Çarşamba 08:48
  • Cazın Ustaları Büyüledi15 Şubat 2017 Çarşamba 08:48
  • Rektör Sabuncuoğlu Üniversite Adayı Öğrencilerle Buluştu15 Şubat 2017 Çarşamba 08:48
  • Niğde’de İstihdam Seferberliği Toplantısı15 Şubat 2017 Çarşamba 08:43
  • Mhp İl Başkanı Arif Ekici: “Anayasa Mhp’nin Süzgecinden Geçmiştir”15 Şubat 2017 Çarşamba 08:43
  • Antalya’da Planlı Elektrik Kesintisi15 Şubat 2017 Çarşamba 08:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti