Cumhuriyet Mahallesine Çifte Yatırım

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesinde halkla buluşan Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, çalışmaları anlatıp talepleri...

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesinde halkla buluşan Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, çalışmaları anlatıp talepleri dinledi.

Yapılan çalışmaları değerlendirmek, vatandaşların öneri ve taleplerini dinlemek için "Halk Konuşuyor, Başkan Dinliyor" temalı buluşmalar gerçekleştiren Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, bu kez Cumhuriyet Mahallesindeki vatandaşlarla bir araya geldi. Muhtarlık binası önündeki buluşmaya diğer mahallelerden muhtarlar, meclis üyeleri, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile yüzlerce Cumhuriyet sakini katıldı. Sorunları tek tek dinleyen Başkan Akpınar, eksiklerin çözümü için başkan yardımcıları ve ilgili müdürlere talimat verdi. Halk buluşmasının ardından Cumhuriyet Mahallesi için büyük önem taşıyan iki yatırım da vatandaşların kullanımına sunuldu. Sosyal dayanışma ve yardımlaşmayı sağlayacak olan ve özellikle kadınlara çeşitli kurs, eğitim ve sosyal faaliyet imkanı tanıyan mahalle merkezi ile pazar yeri altındaki revize edilen otopark kullanıma açıldı. Yapılan hizmetlere teşekkür eden mahalle sakinleri, taleplerini birebir ve samimi olarak aktarabilmekten duydukları mutluluğu da dile getirdi. Halkla buluşmanın ardından sonrası esnaf ziyareti de yapan Başkan Akpınar vatandaşla kucaklaştı.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, yatırımlara değinerek, "Cumhuriyet, bizim en değer verdiğimiz mahallelerimizden biri. Burasının, adına yakışır bir biçimde gelişmesi için çaba gösteriyoruz. Bugün iki güzel yatırımla karşınızdayım. Kadınlarımızın sosyal yaşamına katkı sağlayacak olan mahalle merkezimizi ve vatandaşlarımızı bir nebze de olsa rahatlatacak olan otoparkımızı hizmete açıyoruz. İmar planlarımız hazır, yasal prosedürleri takip ediyoruz. Kentsel dönüşüm için büyükşehir belediyesi ile çalışmalarımız sonuçlanmak üzere. Adına yakışır, modern ve daha yaşanabilir bir Cumhuriyet Mahallesi yaratacağız" dedi.

Anayasa değişikliği ve referandum ile ilgili de konuşan Başkan Akpınar, şöyle devam etti:

"Bir referandum süreci yaşıyoruz. Cumhuriyet değerlerine her zamankinden daha sıkı bağlanmamız gereken, Atatürk ilke ve devrimlerine sonuna kadar sahip çıkmamız gereken bir dönemdeyiz. Mahallemizdeki tüm sorunları çözebiliriz; ancak Cumhuriyet elden giderse işte bunun geri dönüşü yok. Siyasi görüşümüz ne olursa olsun her şeyi geride bırakmalı; laik, demokratik Atatürk Cumhuriyeti'ne dört elle sarılmalıyız."