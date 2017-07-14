Cumhuriyet Meydanı ve Çiftlik dönüşümü mağdur etti

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin Çiftlik Caddesi ile Cumhuriyet Meydanı'nda uyguladığı dış cephe uygulaması vatandaşları mağdur etti. Vatandaş " Yaptıkları dış cephe dökülüyor. Meydanda tel örgütülü dış cephe ise tek kelime ile rezalet "dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin İlkadım ilçesi Çiftlik Caddesi'nde konsept Cadde AVM olarak hayata geçirdiği proje kapsamında binaların dış cephelerini beyaz ve gri olarak giydirirken, projenin devamı olarak Cumhuriyet Meydanı'nda yer alan binaların dış cephelerine Kızılırmak Deltası'ndaki kuş motiflerinin yer aldığı büyük tel levhalar yerleştirildi.

Çiftlik Caddesi'nde ve Cumhuriyet Meydanı'nda hayata geçirilen dış cephe uygulamaları vatandaşı çileden çıkardı. Vatandaşlar, yapılan dönüşüm projesi ile Samsun'un rezil edildiği görüşünü savundu. Gazetemize açıklama yapan vatandaşların görüşleri şu şekilde;

MALZEMELER DÖKÜLÜYOR

Cumhuriyet Meydanı'nda Optik çalışanı Gökhan Fırıncı, "Dış cephe yeni yapıldı. Ama yağmur yağdı. Dükkan su doldu. Yapılan bu uygulamadan dolayı sorunumuzu gerekli yerlere bildirdik. Genel olarak memnun değiliz "dedi.

VATANDAŞLARI DİNLEMEDİLER

Cumhuriyet Meydanı'nda Optik İşletmecisi Buğra Kahramanoğlu, " Dönüşümün maliyetini yüzde 25 belediye, yüzde 75 vatandaş tarafından karşılandı. Söz sahibi olamadık. Hak sahibi olamadık. Eksikler var halen giderilmedi. 'Yapılacak' denip gittiler gelen olmadı. Attıkları taş ürküttükleri kuşa değmedi. Tabelamız yok. Tabela için belediye vergi tebligatı yolladı vergi istiyorlar. Vatandaş dükkanları bulamıyor "dedi.

MEYDAN HAPİSHANESİ

Cumhuriyet Meydanı Ortaklar İşhanı esnafı ise, " Belediye bizleri kafesin içine soktu.Bilemiyoruz bizleri ne olarak görüyorlar.Zaten bizlere bir şey de danışılmadı. Herşey bir anda oldu bittiye getirildi. Bu görüntü hiç hoş değil. Bize hapishaneyi anımsatıyor. Bir sabah 'vinçle geldiler ne yapıyorsunuz' diye sorduk, 'görsel süsleme estetik görüntü katıyoruz' dediler ama olan güzelliği de aldılar bizi hapishaneye kapattılar " ifadelerini kullandı.

KAFESİN İÇİNE TIKTILAR

Faruk Gezgin isimli çalışan ise " Söylenilen rakamlara itibar etmiyoruz. Hiçbir vatandaşlara sormadan iş yapıldı. Bende diğer vatandaşlar gibi bu uygulamadan memnun değilim.İnsanları kafese sokmak doğru değil. Bir mimarın çizdiği projeyi bize dayattılar, bizde ne olduğunu anlamadık mağduruz "diye konuştu.

ÇİFTLİK CADDESİ

ESNAFINI BİTİRDİLER

Çiftlik Caddesi'nde aktar dükkanı işleten Ayhan Çebitürk ise "Rezalet bir görüntü. Caddeyi mahvettiler. Cadde kuşların yuvası oldu. Hiçbir şekilde bize danışan soran eden olmadı. Renkler kötü, dükkanlar sıcaktan yanıyor.Yapılan malzeme olan sıcağı çekiyor ve akşamları bile bu sıcaklık devam ediyor. 20’ye yakın boş kiralık dükkan var esnaf aracını park edecek yer bulamıyor. Dışarı dükkanımızın önüne bir şey koyamıyoruz yasak tezgah atamıyoruz. Tabelamız yok vatandaş dükkanın ne dükkanı olduğunu anlamıyor. Olimpiyatlar var ama biz hiçbir şekilde faydalanamıyoruz. Kazanan Atakum oldu. Çiftlik caddesinin trafiğe açılmasını istiyoruz. "diye konuştu.

ESNAFIN DURUMU KÖTÜ

Telefoncu Hasan Han, " Belediye kaplama yaparken bizlere sormadı danışmadı. Çiftlik caddesi artık o eski çiftlik değil. Yaptıkları kaplama dökülmeye, kırılmaya ,kirlenmeye başladı. Karadeniz bölgesi yağış alan bir bölge neden beyaz renk kaplama kullanılır. Mimarlar bunu yaparken hiç mi düşünmediler? Özellikle caddenin trafiğe kapatılması buradaki esnafı çok olumsuz etkiledi "diye konuştu.

Ramazan KARAOĞLAN- Seyfettin AĞCA, Ömer NAS-Recep MOL