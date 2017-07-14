  • BIST 105.176
  • Altın 139,701
  • Dolar 3,5315
  • Euro 4,0468
  • Samsun 21 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 20 °C
  • İzmir 29 °C
  • Ordu 20 °C
  • Sinop 22 °C
  • Giresun 23 °C
  • Amasya 20 °C
  • Rize 24 °C
  • Trabzon 24 °C

Cumhuriyet Meydanı ve Çiftlik dönüşümü mağdur etti

»
Cumhuriyet Meydanı ve Çiftlik dönüşümü mağdur etti
Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin Çiftlik Caddesi ile Cumhuriyet Meydanı'nda uyguladığı dış cephe uygulaması vatandaşları mağdur etti. Vatandaş " Yaptıkları dış cephe dökülüyor. Meydanda tel örgütülü dış cephe ise tek kelime ile rezalet "dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin İlkadım ilçesi Çiftlik Caddesi'nde konsept Cadde AVM olarak hayata geçirdiği proje kapsamında binaların dış cephelerini beyaz ve gri olarak giydirirken, projenin devamı olarak Cumhuriyet Meydanı'nda yer alan binaların dış cephelerine Kızılırmak Deltası'ndaki kuş motiflerinin yer aldığı büyük tel levhalar yerleştirildi.

Çiftlik Caddesi'nde ve Cumhuriyet Meydanı'nda hayata geçirilen dış cephe uygulamaları vatandaşı çileden çıkardı. Vatandaşlar, yapılan dönüşüm projesi ile Samsun'un rezil edildiği görüşünü savundu. Gazetemize açıklama yapan vatandaşların görüşleri şu şekilde; 

est-(2).jpgMALZEMELER DÖKÜLÜYOR 
Cumhuriyet Meydanı'nda Optik çalışanı Gökhan Fırıncı, "Dış cephe yeni yapıldı. Ama yağmur yağdı. Dükkan su doldu. Yapılan bu uygulamadan dolayı sorunumuzu gerekli yerlere bildirdik. Genel olarak memnun değiliz "dedi. 

VATANDAŞLARI DİNLEMEDİLER 
Cumhuriyet Meydanı'nda Optik İşletmecisi Buğra Kahramanoğlu, " Dönüşümün maliyetini yüzde 25 belediye, yüzde 75 vatandaş tarafından karşılandı. Söz sahibi olamadık. Hak sahibi olamadık. Eksikler var halen giderilmedi. 'Yapılacak' denip gittiler gelen olmadı. Attıkları taş ürküttükleri kuşa değmedi. Tabelamız yok. Tabela için belediye vergi tebligatı yolladı vergi istiyorlar. Vatandaş dükkanları bulamıyor "dedi. 

est-(1).jpgMEYDAN HAPİSHANESİ 
Cumhuriyet Meydanı Ortaklar İşhanı esnafı ise, " Belediye bizleri kafesin içine soktu.Bilemiyoruz bizleri ne olarak görüyorlar.Zaten bizlere bir şey de danışılmadı. Herşey bir anda oldu bittiye getirildi. Bu görüntü hiç hoş değil. Bize hapishaneyi anımsatıyor. Bir sabah 'vinçle geldiler ne yapıyorsunuz' diye sorduk, 'görsel süsleme estetik görüntü katıyoruz' dediler ama olan güzelliği de aldılar bizi hapishaneye kapattılar " ifadelerini kullandı. 

KAFESİN İÇİNE TIKTILAR 
Faruk Gezgin isimli çalışan ise " Söylenilen rakamlara itibar etmiyoruz. Hiçbir vatandaşlara sormadan iş yapıldı. Bende diğer vatandaşlar gibi bu uygulamadan memnun değilim.İnsanları kafese sokmak doğru değil. Bir mimarın çizdiği projeyi bize dayattılar, bizde ne olduğunu anlamadık mağduruz "diye konuştu. 

ÇİFTLİK CADDESİ 
ESNAFINI BİTİRDİLER 
Çiftlik Caddesi'nde aktar dükkanı işleten Ayhan Çebitürk ise "Rezalet bir görüntü. Caddeyi mahvettiler. Cadde kuşların yuvası oldu. Hiçbir şekilde bize danışan soran  eden olmadı. Renkler kötü, dükkanlar sıcaktan yanıyor.Yapılan malzeme olan sıcağı çekiyor ve akşamları bile bu sıcaklık devam ediyor. 20’ye yakın boş kiralık dükkan var esnaf aracını park edecek yer bulamıyor. Dışarı dükkanımızın önüne bir şey koyamıyoruz yasak tezgah atamıyoruz. Tabelamız yok vatandaş dükkanın ne dükkanı olduğunu anlamıyor. Olimpiyatlar var ama biz hiçbir şekilde faydalanamıyoruz. Kazanan Atakum oldu. Çiftlik caddesinin trafiğe açılmasını istiyoruz. "diye konuştu. 

ESNAFIN DURUMU KÖTÜ 
Telefoncu Hasan Han, " Belediye kaplama yaparken bizlere sormadı danışmadı. Çiftlik caddesi artık o eski çiftlik değil. Yaptıkları kaplama dökülmeye, kırılmaya ,kirlenmeye başladı. Karadeniz bölgesi yağış alan bir bölge neden beyaz renk kaplama kullanılır. Mimarlar bunu yaparken hiç mi düşünmediler? Özellikle caddenin trafiğe kapatılması buradaki esnafı çok olumsuz etkiledi "diye konuştu. 

Ramazan KARAOĞLAN- Seyfettin AĞCA, Ömer NAS-Recep MOLhdf15-copy.jpg

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Havalimanı 7 Ağustos'ta tadilata giriyor13 Temmuz 2017 Perşembe 19:23
  • Vali Kaymak'ın 15 Temmuz anısı şok etti13 Temmuz 2017 Perşembe 19:08
  • Sarıcaoğlu'ndan olimpiyatlara davet13 Temmuz 2017 Perşembe 18:43
  • Her bir vatandaşımızı seviyoruz13 Temmuz 2017 Perşembe 18:28
  • Olimpiyat Köyü’nde hazırlıklar tamam13 Temmuz 2017 Perşembe 16:45
  • Damızlık destekleri başvuruları başladı13 Temmuz 2017 Perşembe 16:41
  • Terme Belediyesi yeni yollar açıyor13 Temmuz 2017 Perşembe 16:35
  • Tekkeköy 15 Temmuz şehitler anıtı' açılıyor13 Temmuz 2017 Perşembe 16:24
  • 'Suikast' açıklaması Samsun'u tedirgin etti12 Temmuz 2017 Çarşamba 20:14
  • BEDAVA MEZARI SAMSUN SEVDİ12 Temmuz 2017 Çarşamba 20:11
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti