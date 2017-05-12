Cumhuriyet Meydanı’nda Horon Teptiler

Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan bir grup Karadenizli, Sivaslı vatandaşlar ile birlikte horon teperek gönüllerince eğlendi.

Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan bir grup Karadenizli, Sivaslı vatandaşlar ile birlikte horon teperek gönüllerince eğlendi.

Cumhuriyet şehri Sivas'ta 13 Mayıs'ta Karadenizliler Gecesi düzenleyecek olan bir grup Karadenizli akşam saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Yaklaşık 10 kişilik grup müzik eşliğinde horon tepmeye başladı. Bunu gören Sivaslı vatandaşlarda horona girince renkli görüntüler ortaya çıktı. Kısa sürede 100 kişiyi bulan gruptakiler Karadeniz ve Sivas ezgileriyle gönüllerince eğlendi.

Sivas halayı çekilmesinin ardından eğlence sona ererken Karadenizliler hem Karadeniz'in oyununu tanıtmak hem de Sivas'ta eğlence amaçlı, sınav stresini atmak amaçlı böyle bir organizasyon yapmak istediklerini söyledi.

Sivaslılar ise müziği duyunca Karadenizli arkadaşlara uyduklarını ve eğlendiklerini söyledi.