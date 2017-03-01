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Cumhuriyet Savcısına Sopalı Saldırı

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Cumhuriyet Savcısına Sopalı Saldırı
İzmir'in Torbalı ilçesinde Cumhuriyet savcısı olan Zekeriya Kabasakal, trafikte tartıştığı baba ve oğul tarafından sopalı saldırıya uğradı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde Cumhuriyet savcısı olan Zekeriya Kabasakal, trafikte tartıştığı baba ve oğul tarafından sopalı saldırıya uğradı. Savcının aracının ön ve arka camı kırılırken, şahıslar polisler tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, sabah saatlerinde Torbalı ilçesinde meydana geldi. Sabah saatlerinde Torbalı Adliyesine gitmek için aracıyla yola çıkan Torbalı Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Kabasakal'a, iddialara göre Kuşçuburun Mahallesi bölgesinde seyir halindeyken arkadan gelen araç selektör yaptı. Hız sınırını aşmadan yoluna devam eden savcı, defalarca selektör yapılarak taciz edildi. Daha sonra kavşakta savcıyı durduran iki kişi, sorgusuz sualsiz aracın ön ve arka camlarını sopa ile vurarak parçaladı.

Baba-oğul çıktı

Aracın camlarını sopalarla kırmaya devam eden iki şahıs, savcıyı da darp etmek istedi. Savcı Zekeriya Kabasakal, bölgeden hızla uzaklaştı. Sinirini alamayan şahıslar savcıyı araçla takip etti. 700 metre ileride polis kontrol noktasına gelen savcı, durumu memurlara anlattı. Hemen arkadan gelen saldırganlar, polis memurları yanında savcıyı darp etmek istedi. Kelepçe takılan şahıslar polis otosuna alınırken, savcı şahıslar hakkında şikayetçi oldu. Gözaltına alınan 55 yaşındaki Yunus Y. ve 24 yaşındaki Metin Y.'nin baba oğul oldukları öğrenildi. İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen ve daha sonra sağlık kontrolü için Torbalı Devlet Hastanesine götürülen şahıslar rahat tavırlarıyla dikkat çekti. Şahıslar yapılan işlemler sonrasında Torbalı Adliyesine sevk edildi.

Cumhuriyet Savcısına Sopalı Saldırı

Cumhuriyet Savcısına Sopalı Saldırı

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