’Cumhuriyetimizin Öncü Kadınları’ İsimli Sergi 3-17 Mart’ta

İzmir'de, "Cumhuriyetimizin Öncü Kadınları" isimli serginin 3-17 Mart tarihleri arasında sergileneceği kaydedildi.

İzmir'de, "Cumhuriyetimizin Öncü Kadınları" isimli serginin 3-17 Mart tarihleri arasında sergileneceği kaydedildi.

İzmir'deki alışveriş merkezi MaviBahçe, anlamlı bir sergiye ev sahipliği yapacak. "Cumhuriyetimizin Öncü Kadınları" ismi verilen sergide, Cumhuriyet'in kuruluşundan günümüze kadar olan kadınların fotoğrafları sergilenecek. 3-17 Mart tarihleri arasındaki sergi hakkında bilgi veren yetkililer, "Cumhuriyetimizin öncü kadınlarımızın fotoğrafları tarihe not düşme adına tüm İzmir halkının bilgisine ve görüşlerine sunulacaktır. İzmirlilerin bu olağanüstü ve Türkiye'de ilk defa sergilenecek olan bu etkinliğe büyük bir ilgi göstereceğine inanıyoruz" dedi.