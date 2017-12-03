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Cüneyt Kaşeler Ve Ilgaz Çınar ’Futbol Sosyoloji Seminerleri’nin Konuğu Oldu

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Cüneyt Kaşeler Ve Ilgaz Çınar ’Futbol Sosyoloji Seminerleri’nin Konuğu Oldu
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından 2010 yılından bu yana düzenlenen Büyükşehir Akademi'de eğitimler devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından 2010 yılından bu yana düzenlenen Büyükşehir Akademi'de eğitimler devam ediyor. Bu kapsamda Erdal Hoş'un moderatörlüğünde gerçekleştirilen "Futbol Sosyoloji Seminerleri'nin bu haftaki konukları Cüneyt Kaşeler ve Ilgaz Çınar oldu.

Teknolojinin gelişmesi ve kentlerin metropol olmasının spora ve sporcu yetişmesinde önemli bir sorun olduğuna değinen Erdal hoş, "Günümüz dünyasında, tarih boyunca en az hareket eden nesil ile karşı karşıyayız. Bu durumun önüne geçilebilmesi için ülkeler insanları spora teşvik etme politikası izlemekte. Artık sokaklarda top oynayan nesiller kalmadı. Bu durum sağlık açısından da spor açısından da çok ciddi bir sorun" dedi.

"Futbol sayesinde hayata tutunan insanlar var"

Ülkelerin spora ve futbola yaptıkları yatırımlardan bahseden Cüneyt Kaşeler, "İngiltere'de bir programlama yapılmış ve günümüz dünyasındaki en büyük sorun olan obeziteyi ele almışlar. Bu durum böyle devam ederse, 10 sene sonra Sağlık Bakanlığı'nın bütçesi, bütün bütçelerin üstüne çıkacağı tespit edilmiş. Buna çözüm olarak insanları spora yönlendirmeye karar verilmiş. Tüm federasyonlara lisanslı sporcu sayılarını arttırmaları konusunda zorunluluk getirilmiş. Futbolun biz sadece endüstriyel tarafını görüyoruz. Futbol sayesinde hayata tutunan insanlar var. Futbol ve altyapı bu yüzden çok önemli. İnsanlar spor ile hayatlarını değiştirebiliyorlar. 2016 verilerine göre Türkiye'de 197 bin lisanslı sporcu var. Almanya'da ise 6 milyon sporcu var. Avrupa'ya baktığımızda Türkiye'nin lisanslı sporcu sayısının ne kadar az olduğunu ve altyapıya yapılan yatırımların ne derece önemsiz olduğunu görüyoruz" diye konuştu.

"Doğru spor yapabilecek alanlar oluşturmalıyız"

Ilgaz Çınar, İlk olarak çocuklarımızın doğru spor yapabilecekleri alanları oluşturmalıyız. Daha sonra yetiştiricinin sadece orada yetişecek olan çocukları düşünmesini sağlamalıyız. Eskiden sporcular sokakta yetişirdi. Eski futbolcu olan abilerimizin söylediği çok güzel bir söz vardı. "Biz çevre kontrolünü sokakta öğrendik" demişlerdi. Sokakta spor yapmak, sporcuya çok fazla katkı sağlayan, saygıyı da öğreten bir altyapıdır aslında. İngiltere, Almanya ve birçok ülkenin futbol takımları çok ciddi altyapı tesislerine sahip ve oyuncularına çok fazla önem veriyorlar. Ülkemizde Kasımpaşa'da kiralık olarak oynayan savunma oyuncusu Omeruo var. Omeruo bir röportajında, "Chelsea beni her salı günü arayıp bugün ne yaptın, son oynadığın maçtaki hataların ve doğrular nelerdi diye sorar." Bu ciddiyet ve futbola gösterdikleri önemin ne derece önemli olduğunu göstermektedir" şeklinde konuştu.

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