Cüneyt Özdemir bile bu oyunu gördü

AK Parti Samsun Milletvekili Kurt, Rıza Zarrap dosyasına ilişkin, "Çoğu zaman hükümetimiz aleyhine konuşan Cüneyt Özdemir bile buradaki oyunu gördü ve tiyatro oynanmaktadır dedi" ifadelerini kullandı.

AK Parti Samsun Milletvekili Hasan Basri Kurt, Çarşamba 74. İlçe danışma toplantısına katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Milletvekili Kurt, son zamanlarda yine siyasi gündemin boğulmaya ve bulandırılmaya çalışıldığını söyledi. Belge etrafında gizem yaratmaya çalışıldığını aktaran Kurt, "Meclis Araştırması istediler. Belgeleri o zaman açıklayacağız diyerek Meclis’i bile tehdit ettiler. Dekontlar dağıtılınca gördük ki, ilk gün söylediğimiz gibi yurt dışına para transferi yok. Türk bankaları arasında yurt içine transfer var. Elindeki dekontu bile doğru düzgün okuyamayan bir siyasi akılla karşı karşıyayız" dedi.

Rıza Zarrap dosyasına da değinen Milletvekili Kurt, "Çoğu zaman hükümetimiz aleyhine konuşan Cüneyt Özdemir bile buradaki oyunu gördü ve tiyatro oynanmaktadır dedi. Herkes hesap yapar, birşeyleri kurgular. Ama herşeyin üstünde Allah’ın hesabı var. Biz doğrudan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu. Barış GÖK