  • BIST 106.260
  • Altın 156,738
  • Dolar 3,8418
  • Euro 4,5413
  • Samsun 8 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 1 °C
  • İzmir 7 °C
  • Ordu 8 °C
  • Sinop 7 °C
  • Giresun 9 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 11 °C
  • Trabzon 10 °C

Cüneyt Özdemir bile bu oyunu gördü

»
Cüneyt Özdemir bile bu oyunu gördü
AK Parti Samsun Milletvekili Kurt, Rıza Zarrap dosyasına ilişkin, "Çoğu zaman hükümetimiz aleyhine konuşan Cüneyt Özdemir bile buradaki oyunu gördü ve tiyatro oynanmaktadır dedi" ifadelerini kullandı.

AK Parti Samsun Milletvekili Hasan Basri Kurt, Çarşamba 74. İlçe danışma toplantısına katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Milletvekili Kurt, son zamanlarda yine siyasi gündemin boğulmaya ve bulandırılmaya çalışıldığını söyledi. Belge etrafında gizem yaratmaya çalışıldığını aktaran Kurt, "Meclis Araştırması istediler. Belgeleri o zaman açıklayacağız diyerek Meclis’i bile tehdit ettiler. Dekontlar dağıtılınca gördük ki, ilk gün söylediğimiz gibi yurt dışına para transferi yok. Türk bankaları arasında yurt içine transfer var. Elindeki dekontu bile doğru düzgün okuyamayan bir siyasi akılla karşı karşıyayız" dedi. 

Rıza Zarrap dosyasına da değinen Milletvekili Kurt, "Çoğu zaman hükümetimiz aleyhine konuşan Cüneyt Özdemir bile buradaki oyunu gördü ve tiyatro oynanmaktadır dedi. Herkes hesap yapar, birşeyleri kurgular. Ama herşeyin üstünde Allah’ın hesabı var. Biz doğrudan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu. Barış GÖK

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Reza Zarrab soruşturmasında son dakika gelişmesi!05 Aralık 2017 Salı 12:27
  • Uydu kanalları büyük para ödüyor04 Aralık 2017 Pazartesi 23:30
  • Sarraf davası siyasi bir dava04 Aralık 2017 Pazartesi 21:45
  • Kokudan su içemiyorlar04 Aralık 2017 Pazartesi 20:50
  • GÖKSEL İÇİN KARAR GÜNÜ04 Aralık 2017 Pazartesi 11:30
  • Bakan Demircan istifa mı ediyor?04 Aralık 2017 Pazartesi 10:25
  • Yıldırım'dan engellilere istihdam müjdesi03 Aralık 2017 Pazar 18:36
  • Davada ambargoyu konuşmuyorlar03 Aralık 2017 Pazar 18:33
  • Türkiye ters kelepçe vurulacak bir ülke değil03 Aralık 2017 Pazar 18:29
  • Türkiye’yi mahkum etmek istiyorlar03 Aralık 2017 Pazar 18:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti