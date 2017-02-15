Curling’de Rusya’nın Geri Dönüşü

Curling kızlarda Rusya'nın Norveç'e karşı muhteşem geri dönüşü güne damga vurdu.

Curling kızlarda Rusya'nın Norveç'e karşı muhteşem geri dönüşü güne damga vurdu.

2017 Avrupa Gençlik Kış Olimpiyatları Festivali'nde (EYOF) Curling'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Curling Arena'nın ev sahipliğ yaptığı üçüncü gün kızlar müsabakaları tamamlandı.

Curling kızlar müsabakası 13.00'da başladı. Türkiye'nin A Takımı ile Türkiye'nin B Takımının mücadelesinde A Takım dördüncü end sonunda 7-1'lik skoru yakaladı ve mücadeleyi 11-2 gibi farklı bir skorla kazandı.

"Rusya'nın geri dönüşü"

Norveç ile Rusya arasında oynanan Curling müsabakasında ise nefesler tutuldu. Norveç, ilk dört end sonunda elde ettiği 4-1'lik skor avantajını koruyamadı. Rusya, çekişmeli geçen müsabakada beşinci end'de 2 ve altıncı end'de bulduğu 1 sayıyla durumu eşitledi. Ardından yedinci end'de bulduğu 1 sayı ve sekizinci end'de kaydettiği 3 sayıyla müsabakayı Ruslar, 8-4 kazandı.