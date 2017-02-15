  • BIST 88.182
  • Altın 144,872
  • Dolar 3,6951
  • Euro 3,8919
  • Samsun 3 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara -2 °C
  • İzmir 10 °C
  • Ordu 3 °C
  • Sinop 4 °C
  • Giresun 5 °C
  • Amasya 1 °C
  • Rize 7 °C
  • Trabzon 5 °C

Curling’de Rusya’nın Geri Dönüşü

» »
Curling’de Rusya’nın Geri Dönüşü
Curling kızlarda Rusya'nın Norveç'e karşı muhteşem geri dönüşü güne damga vurdu.

Curling kızlarda Rusya'nın Norveç'e karşı muhteşem geri dönüşü güne damga vurdu.

2017 Avrupa Gençlik Kış Olimpiyatları Festivali'nde (EYOF) Curling'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Curling Arena'nın ev sahipliğ yaptığı üçüncü gün kızlar müsabakaları tamamlandı.

Curling kızlar müsabakası 13.00'da başladı. Türkiye'nin A Takımı ile Türkiye'nin B Takımının mücadelesinde A Takım dördüncü end sonunda 7-1'lik skoru yakaladı ve mücadeleyi 11-2 gibi farklı bir skorla kazandı.

"Rusya'nın geri dönüşü"

Norveç ile Rusya arasında oynanan Curling müsabakasında ise nefesler tutuldu. Norveç, ilk dört end sonunda elde ettiği 4-1'lik skor avantajını koruyamadı. Rusya, çekişmeli geçen müsabakada beşinci end'de 2 ve altıncı end'de bulduğu 1 sayıyla durumu eşitledi. Ardından yedinci end'de bulduğu 1 sayı ve sekizinci end'de kaydettiği 3 sayıyla müsabakayı Ruslar, 8-4 kazandı.

Curling’de Rusya’nın Geri Dönüşü

Curling’de Rusya’nın Geri Dönüşü

Curling’de Rusya’nın Geri Dönüşü

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Vali Ustaoğlu, Öğrencilerle Bir Araya Geldi15 Şubat 2017 Çarşamba 16:23
  • Aydın’da ‘Medya İletişim’ Ve ‘Arabuluculuk’ Büroları Hizmete Açıldı15 Şubat 2017 Çarşamba 16:23
  • Denizli’de ‘Hedef Pazar İtalya’ Konulu İhracat Paneli15 Şubat 2017 Çarşamba 16:23
  • Mersinli’den Karaman Ailesine Taziye15 Şubat 2017 Çarşamba 16:23
  • Pamukkale Üniversitesinde Güvenlik Toplantısı Yapıldı15 Şubat 2017 Çarşamba 16:23
  • Özalp’ta Buz Kırma Çalışması15 Şubat 2017 Çarşamba 16:18
  • Rektör Polat: “Öğrenci Sayımız Düşmeyecek”15 Şubat 2017 Çarşamba 16:18
  • Antalyaspor Pfdk’ya Sevk Edildi15 Şubat 2017 Çarşamba 16:18
  • Burhaniye’de Korkutan Yangın15 Şubat 2017 Çarşamba 16:13
  • Atakum Ve Kızılay El Ele15 Şubat 2017 Çarşamba 16:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti