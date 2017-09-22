  • BIST 104.257
  • Altın 145,310
  • Dolar 3,4870
  • Euro 4,1806
  • Samsun 27 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 21 °C
  • İzmir 22 °C
  • Ordu 26 °C
  • Sinop 21 °C
  • Giresun 25 °C
  • Amasya 23 °C
  • Rize 27 °C
  • Trabzon 25 °C

ÇÜRÜK DİŞ KANSER SEBEBİ OLABİLİR !

»
ÇÜRÜK DİŞ KANSER SEBEBİ OLABİLİR !
Diş Hekimi İlker Arslan, "İhmal edilen küçük bir çürük, romatizmaya, ülsere, böbrek, kalp-damar hastalıklarına ve karaciğer sorunlarına hatta kansere bile neden olabilmektedir" dedi.

DentSuadiye Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Protez ve İmplantoloji Uzmanı Diş Hekimi İlker Arslan, ’Güzel ve sağlıklı dişlerin, estetik avantajlarının yanı sıra genel vücut sağlığımıza da olumlu etkisi vardır. İhmal edilen küçük bir çürük, romatizmaya, ülsere, böbrek, kalp-damar hastalıklarına ve karaciğer sorunlarına hatta kansere bile neden olabilmektedir.’dedi.

SAĞLIKLI DİŞLERE SAHİP OLMAK İÇİN ALTIN KURALLAR

- Sabah ve akşam dişleri fırçalamanın yanı sıra diş ipi kullanımı ve  gargaralar ile ağız ve diş sağlığı temizliği yapılmalıdır.  Günde 1 defa mutlaka diş ipi kullanılmalıdır.

- Dengeli ve sağlıklı beslenme ağız ve diş sağlığı açısından önemlidir.

Beslenmede önemli olan vücut için gerekli her türlü karbonhidrat, mineral, vitamin ,protein  gibi tam besinlerin dengeli bir şekilde alınmasıdır.

-Ağzınız kuruduğunda şekersiz naneli sakız çiğneyin. Bu tükürük bezlerinin çalışmasına yardımcı olur.

- Havuç, elma gibi lifli ve çok sert besinleri yemek dişleri temizler ve güçlendirir.

- Ağız kokusunu önlemek için gargaraya batırılmış yumuşak bir fırça ile dilinizin en arkasını

fırçalayabilirsiniz.

- Gece yatmadan önce biraz süt için veya peynir yiyin. İçlerindeki protein dişlerinizi güçlendirir.

- Yanınızda diş fırçanız yoksa ağzınızı tuzlu su ile çalkalayın.

-Çilek ve karbonat: Çilek, kanamayı durdurucu bir etki yaparak yüzeydeki zorlanmaları ortadan kaldıran ve plak oluşumunu engelleyen malik asit (beyaz, kristal yapılı, katı organik asit) içerir. Karbonattaki sodyum bikarbonat, köpürmeyi sağlayarak diş yüzeylerindeki lekeleri çıkarır.

- Zeytin: Tuzlu suya zeytin koyarak bir müddet bekletin ve daha sonra bu suyla gargara yapın. Diş etleriniz güçlenecek ve diş eti kanamanız varsa ortadan kaldıracaktır.

- Çikolata, şeker, lokum gibi gıdalardan sonra dişlerin özellikle fırçalanması veya bol su ile çalkalanması gerekmektedir.

- Çocuklarda dişlerin çıkması ile birlikte azı dişlere fissür örtücü uygulanması çürükleri önlemektedir ve Flor uygulaması ile dişleri güçlendirmektedir.

 -Ceviz, fındık, fıstık ve benzeri sert besinler dişlerle kırılmamalıdır.

- Doğal meyve suları veya maden suları asitli içeceklere göre dişlere daha az zarar vermektedir.

Ülkemizde maalesef  "diş hekimine" 6 ayda bir gitmek zorunluluğu varken  2 yılda bir diş hekimine gidildiğini belirten Dt.İlker Arslan,’İleride oluşabilecek sistematik rahatsızlıkların önüne geçebilmek için ağız ve diş bakımını düzenli yapmak, koruyucu ve önleyici tedavileri yaptırmak gerekmektedir." dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Öyle bir faydası varki...21 Eylül 2017 Perşembe 10:30
  • İNCİR İLE GELEN 5 ŞİFA20 Eylül 2017 Çarşamba 22:00
  • OMURGA KIRIKLARINDAN DOLGU YÖNTEMİYLE KURTULABİLİSİNİZ20 Eylül 2017 Çarşamba 21:30
  • Sağlık çalışanları haklarını istiyor20 Eylül 2017 Çarşamba 16:01
  • Büyük Anadolu'da şifa buldular20 Eylül 2017 Çarşamba 14:20
  • Öğrencilere kahvaltı uyarısı20 Eylül 2017 Çarşamba 14:18
  • UZUN YAŞIN SIRRI; ZEYTİNYAĞI20 Eylül 2017 Çarşamba 12:58
  • SES ESTETİĞİNE TALEP ARTIYOR20 Eylül 2017 Çarşamba 12:56
  • Kanser Tedavisinde Yeni Bir Seçenek: Canlı İlaçlar!..20 Eylül 2017 Çarşamba 12:38
  • Dünyada ikinci kez Samsun'da görüldü19 Eylül 2017 Salı 17:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti